Hertha bangt: Jovetic verletzt sich erneut

Stefan Jovetic (31) wird seine Reise zur Nationalmannschaft Montenegros ohne Einsatz beenden. Am Montag verletzte sich der Hertha-Angreifer erneut.

Beim 0:5 in München kurz vor der Länderspielpause früh angeschlagen ausgewechselt: Stefan Jovetic. imago images/kolbert-press

Das berichten montenegrinische Medien übereinstimmend. Demnach ist Jovetics Wadenverletzung im Training wieder aufgebrochen, die ihm schon kurz vor der Länderspielpause Probleme gemacht, die er in den vergangenen Tagen aber zunächst überwunden hatte.

Der Berliner Neuzugang, der deswegen bei den ersten beiden September-Länderspielen - dem 2:2 in der Türkei und dem 0:4 in den Niederlanden - nicht zum Einsatz gekommen war, verpasst nun auch das wichtige Heimspiel gegen Lettland am heutigen Dienstag (20.45 Uhr), für das er sich zunächst fit erklärt hatte.

"Solche Dinge passieren", wird Miodrag Radulovic vom Portal "CDM" zitiert. "Aber ich glaube an die Jungs, die da sind." Tags zuvor hatte Radulovic auf der Pressekonferenz noch betont, wie wichtig Jovetics Comeback für das Spiel gegen Lettland sei.

Inwieweit die abermalige Verletzung auch Auswirkungen auf das kommende Hertha-Gastspiel beim VfL Bochum am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hat, ist noch unklar. Bislang kommt Jovetic auf drei Bundesliga-Einsätze (ein Tor) für die Berliner.

WM-Qualifikation: Der aktuelle Stand in Montenegros enger Gruppe G