Hertha: Auf dem Weg zurück ans Licht

Nach Abstieg und Fast-Insolvenz hat sich Hertha BSC stabilisiert. Es gibt viele Fortschritte - und noch viel zu tun.

Der Plan sah vor, das Pensum bis zum Mittwoch nach der Hinrunde durchzuziehen. Aber nach der Leistungsdiagnostik am Tag zuvor entließ Pal Dardai seine fleißigen Schützlinge früher als geplant in die Weihnachtsferien - nach einer ersten Hälfte, die turbulent war, viele Erkenntnisse lieferte und nach der feststeht: Hertha BSC lebt.

Der siebte Bundesliga-Abstieg der Klub-Geschichte im Frühsommer ging einher mit dem wochenlangen Bangen um die Lizenz, drastischen Sparmaßnahmen und einem Total-Umbruch. "Wir haben im Sommer bei null angefangen", sagt Trainer Dardai. Vor diesem Hintergrund sind Platz 7 in der Liga und der erstmals seit 2015/16 gelungene Einzug ins Pokal-Viertelfinale eine manierliche Bilanz. Die Stimmung hat sich gedreht - in der Kabine, in der Kurve, in der Stadt. "Hertha BSC", sagt Dardai, der im April als Nachfolger von Sandro Schwarz seine dritte Amtszeit antrat, "wird wieder geliebt. Die Menschen spüren, dass diese Mannschaft eine Seele hat."

Neuzugänge wie Fabian Reese, Toni Leistner und Haris Tabakovic haben dem Team, das nicht nur für Florian Niederlechner im Vorjahr "ein Sauhaufen" war, Mentalität eingeimpft und ein Profil gegeben. Niederlechner erlebte als hängende Spitze eine Renaissance, Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny spielt seit Wochen wie ausgewechselt. An der Seite der Erfahrenen schwammen sich Youngster wie Tjark Ernst (20), Pascal Klemens (18) und Marten Winkler (21) im kalten Zweitliga-Wasser frei. Hertha, nach drei Spieltagen mit null Punkten und null Toren Liga-Letzter, ist jetzt seit neun Pflichtspielen ungeschlagen. "Wir sind stabil, wir werden besser, eine Spielphilosophie ist erkennbar", sagt Sportdirekor Benjamin Weber. "Wir entwickeln uns jeden Tag weiter."

Die Mannschaft bestach über weite Strecken der Hinrunde durch ihre Effizienz und ihre offensive Wucht. Der Jahres-Abschluss gegen Schlusslicht Osnabrück (0:0), dem Reese mit einem fiebrigen Infekt notgedrungen fernbleiben musste, legte aber die Abhängigkeit vom Ex-Kieler schmerzhaft offen. Ohne Reese (Vertrag bis 2026 ohne Ausstiegsklausel) sinkt das Energie- und Ideenlevel des Teams deutlich.

In der Tabelle der ersten Hälfte läge Hertha vorne

Auffällig: In einigen Spielen vergab Dardais Team eine gute Ausgangslage und verfiel in passive Muster. In einer Tabelle der ersten Halbzeit läge Hertha mit 34 Punkten vorn - mit sattem Polster auf die Topteams Kiel (30), St. Pauli (27), Düsseldorf (21) und den HSV (20). Auf der Agenda für die Rückrunde stehen neben mehr Struktur und Ruhe in Ballbesitz auch mehr Kompaktheit und mehr Abgezocktheit bei gegnerischen Standards.

Ein neuer Sechser wird gesucht, auch ein Rechtsaußen könnte im Winter kommen. "Wir haben etwas gerettet, sind Siebter, auf einem guten Weg und sehen noch ein bisschen Licht", sagt Dardai mit Blick auf die Rückrunde. "Natürlich will jeder aufsteigen, jeder hat diesen Traum. Jetzt kann man zehn Tage träumen. Ab 3. Januar wird wieder gearbeitet."