Hertha-Anleihe: Auch die Börse reagiert

Die Schlagzeilen über eine mögliche Gefährdung der Lizenz für die kommende Saison haben für eine zwischenzeitliche Kurstalfahrt der an mehreren Börsenplätzen gehandelten Unternehmensanleihe von Hertha BSC gesorgt.

An der Frankfurter Börse sank der Kurs der Anleihe am Mittwochmorgen zunächst auf 65,25 Prozent des Nennwerts - ein Allzeit-Tief seit der im November 2018 erfolgten Platzierung der Anleihe am Kapitalmarkt. Im Laufe des Mittwochs erholte sich der Kurs der Anleihe wieder etwas, verbuchte ein Tageshoch von 83,00 Prozent und stand am Abend in Frankfurt bei 76,00 Prozent und damit gegenüber dem Vortagessschluss (70,30 Prozent) signifikant im Plus. Zugleich gab es wie schon am Dienstag ein gegenüber den vergangenen Wochen und Monaten deutlich erhöhtes Umsatzvolumen. An der Stuttgarter Börse war am Mittwoch ein ähnlich volatiler Kursverlauf zu beobachten.

Hertha hatte die 40-Millionen-Euro-Nordic-Bond-Anleihe im November 2018 ausschließlich bei institutionellen Anlegern - Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen - im Inland und in insgesamt acht weiteren europäischen Ländern zu einem Zinssatz von 6,5 Prozent aufgelegt. Sie war ein zentraler Baustein für die Ablösung des damaligen Klub-Investors KKR. Die im November 2023 fällige Rückzahlung der unbesicherten Anleihe, deren Zinsen der Klub nach eigenen Angaben quartalsweise bereits während der Laufzeit bedient hat, gilt als einer Knackpunkte im aktuellen Lizenzierungsverfahren.

DFL verlangt mehr Sicherheiten von Hertha

Die DFL verlangt im Zuge der vom Klub für das Geschäftsjahr 2023/24 nachzuweisenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dem Vernehmen nach mehr Sicherheiten von Hertha, als der zunächst eingereichte Lizenzierungsantrag vorsah. Klub und Liga sind im ständigen Austausch. Dabei geht es neben der Liquidität auch um die Frage, inwieweit der im März zwischen Hertha und dem neuen Investor 777 Partners abgeschlossene Gesellschaftervertrag im Einklang mit den 50+1-Regularien steht. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte in ihrer Montagausgabe eine in die Lizenzierungsvorgänge involvierte Person anonym mit den Worten zitiert, Herthas Lage im Lizenzierungsprozess sei "hochkritisch" und "der schlimmste Fall, den wir je hatten".

Für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 rechnet der Klub, dem am Sonntag eine brisante Mitgliederversammlung ins Haus steht, mit einem Defizit von etwa 65 Millionen Euro. Die erste Tranche des US-Private-Equity-Unternehmens 777 Partners war bereits nach Vertragsabschluss im März geflossen, insgesamt haben Klub und Investor ein Investvolumen von 100 Millionen Euro vereinbart. Auch bei der Rückzahlung der Anleihe könnte 777 Partners eine zentrale Rolle zukommen. Aktuell wird hinter den Kulissen unter anderem darüber gesprochen, ob der Investor Hertha für die Rückzahlung der Anleihe eine Bankbürgschaft zur Verfügung stellt.