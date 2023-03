Hertha aktuell ohne Cheftrainer Schwarz

Hertha BSC muss in der Vorbereitung auf das wichtige Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim auf Cheftrainer Sandro Schwarz verzichten.

Schwarz kuriert einen Magen-Darm-Infekt aus, soll aber am Freitag voraussichtlich auf den Trainingsplatz zurückkehren und die Mannschaft am Samstag beim Spiel in Sinsheim betreuen. Aktuell leitet Co-Trainer Volkan Bulut, der Schwarz auch bei der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag vertrat, das Training.

"Ungewohnt ist die Situation nicht, ich hatte den Fall schon das eine oder andere Mal", sagte Bulut. "Sandro und ich sind natürlich im stetigen Austausch. Wir telefonieren und schreiben mehrmals am Tag und stimmen uns über alle Inhalte ab."

Gutes Omen: Vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg Ende Februar hatte Schwarz das Abschlusstraining erkrankt verpasst - tags darauf gewann sein Team mit ihm an der Seitenlinie mit 2:0. So ähnlich soll es aus Berliner Sicht auch diesmal laufen. Hertha, mit vier Punkten aktuell das schwächste Auswärtsteam der Liga, will bei Schlusslicht Hoffenheim den zweiten Saisonsieg auf fremdem Platz holen.

Neuer Anlauf gegen die miese Auswärtsbilanz

"Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die im Tabellenkeller sind, aber für uns macht das in der Vorbereitung keine großen Unterschiede", sagte Bulut. "Wir versuchen, bei uns zu bleiben, aber nehmen bei der Ausrichtung des Matchplans natürlich die Gegneranalyse in Betracht."

Hoffenheims Ergebnisse "nehmen wir zur Kenntnis", erklärte der Co-Trainer, "aber aufgrund unserer Analysen wissen wir, wo Hoffenheims Stärken sind und wo wir unsere Chancen sehen. Das ist unabhängig von Serien." Von der eigenen Auswärtsbilanz lässt sich Herthas Staff nicht beirren. "Wir nehmen immer wieder einen neuen Anlauf", sagte Bulut. "Egal, ob es zu Hause oder auswärts ist - inhaltlich betrachtet ist es immer die gleiche Vorbereitung."

Nur aktuell halt ohne den Cheftrainer.