Herrmann-Wick wird Sprint-Dritte - Schwedischer Doppelsieg ohne die Öbergs

Biathletin Denise Herrmann-Wick hat ihren zehnten Weltcupsieg knapp verpasst, mit Platz drei im Sprint von Le Grand-Bornand aber das nächste Top-Ergebnis abgeliefert.

Denise Herrmann-Wick musste sich am Freitag in den französischen Hochsavoyen etwas überraschend nur den beiden Schwedinnen Anna Magnusson und Linn Persson geschlagen geben. "Im Ganzen ein cooles Rennen vor großartiger Kulisse", sagte die 33-Jährige in der ARD. Für die Olympiasiegerin war es im Einzel der 20. Podestplatz im Weltcup.

Herrmann-Wick schoss eine Strafrunde und hatte nach den 7,5 Kilometern 15,2 Sekunden Rückstand auf die fehlerfreie Magnusson, die ihren ersten Weltcup-Erfolg holte. Die ebenfalls mit einem Fehler belastete Persson lag 12,8 Sekunden hinter ihrer Teamkollegin. Die Öberg-Schwestern Elvira (8.) und Hanna (22.) konnten diesmal nicht vorn mitmischen.

Die Französin Sophie Chauveau verpasste eine Überraschung beim Heim-Weltcup knapp. Auf den letzten Metern gingen der 23-Jährigen die Kräfte aus und sie landete auf Rang vier.

DSV-Starterinnen durchwachsen

Herrmann-Wick, die in der Vorwoche in Hochfilzen das Sprintrennen für sich entschieden hatte, verschaffte sich damit eine vielversprechende Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag (14.15 Uhr). Franziska Preuß (1 Fehler) als 24., Sophia Schneider (1) auf Rang 28, Vanessa Voigt (0) als 30., Anna Weidel (1) auf Position 38 und Janina Hettich-Walz (2) als 48. schafften es nicht unter die besten 20.

Statistik

Damen, 7,5 km Sprint in Annecy/Frankreich:

1. Anna Magnusson (Schweden) 21:04,7 Min./0 Schießf.; 2. Linn Persson (Schweden) +12,8 Sek./1; 3. Denise Herrmann-Wick (Oberwiesenthal) +15,2/1; 4. Sophie Chauveau (Frankreich) +19,9/0; 5. Mari Eder (Finnland) +21,3/1; 6. Lisa Vittozzi (Italien) +31,8/0; 7. Paulina Batovska Fialkova (Slowakei) +33,4/1; 8. Elvira Öberg (Schweden) +33,6/1; 9. Lou Jeanmonnot (Frankreich) +35,2/0; 10. Anais Chevalier-Bouchet (Frankreich) +36,8/1; ... 24. Franziska Preuß (Haag) +1:01,4 Min./1; 28. Sophia Schneider (Teisendorf) +1:04,3/1; 30. Vanessa Voigt (Rotterode) +1:11,8/0; 38. Anna Weidel (Kiefersfelden) +1:29,9/1; 48. Janina Hettich-Walz (Schönwald im Schwarzwald) +1:47,1/2

Damen, Weltcup-Gesamtwertung, Stand nach 6 von 21 Wettbewerben:

1. Julia Simon (Frankreich) 336 Pkt.; 2. Denise Herrmann-Wick (Oberwiesenthal) 300; 3. Lisa Vittozzi (Italien) 282; 4. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) 268; 5. Linn Persson (Schweden) 264; 6. Elvira Öberg (Schweden) 255; 7. Marketa Davidova (Tschechien) 251; 8. Hanna Öberg (Schweden) 239; 9. Lisa Theresa Hauser (Österreich) 211; 10. Dorothea Wierer (Italien) 202; ... 12. Vanessa Voigt (Rotterode) 163; 16. Anna Weidel (Kiefersfelden) 132; 17. Sophia Schneider (Teisendorf) 130; 35. Franziska Preuß (Haag) 48; 47. Juliane Frühwirt (Tambach-Dietharz) 24

Damen, Weltcup-Gesamtwertung Sprint, Stand nach 3 von 7 Wettbewerben:

1. Denise Herrmann-Wick (Oberwiesenthal) 190 Pkt.; 2. Linn Persson (Schweden) 166; 3. Lisa Theresa Hauser (Österreich) 138; 4. Lisa Vittozzi (Italien) 138; 5. Anna Magnusson (Schweden) 130; 6. Marketa Davidova (Tschechien) 119; 7. Elvira Öberg (Schweden) 113; 8. Julia Simon (Frankreich) 111; 9. Dorothea Wierer (Italien) 96; 10. Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) 91; ... 14. Anna Weidel (Kiefersfelden) 67; 16. Sophia Schneider (Teisendorf) 65; 24. Vanessa Voigt (Rotterode) 52; 32. Franziska Preuß (Haag) 33; 55. Juliane Frühwirt (Tambach-Dietharz) 1