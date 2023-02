Herrmann-Wick verpasst Einzel-Medaille klar - Zwei Schwedinnen glänzen

Denise Herrmann-Wick hat die angestrebte dritte Medaille bei der Biathlon-WM in Oberhof klar verpasst. Zwei Schwedinnen ließen die Konkurrenz im Einzel eiskalt abblitzen.

Spätestens nach dem letzten Schießen war klar, dass es für Denise Herrmann-Wick im Einzelrennen über 15 km keine Medaille geben würde. Zu den zwei Fehlern im ersten Stehendanschlag kamen deren zwei im zweiten Stehendschießen hinzu - mit insgesamt vier Strafminuten ging es für die 34-Jährige auf Platz 15 zurück.

Den Sieg holte sich Hanna Öberg trotz eines Schießfehlers 10,30 Sekunden vor ihrer Landsfrau Linn Persson, die alle Scheiben abräumte. Die beiden Schwedinnen verwiesen die Italienerin Lisa Vittozzi (+28 Sekunden), die einzig die letzte Patrone nicht ins Ziel brachte, auf den Bronze-Rang. Öberg war in ihrer Paradedisziplin 2018 Olympiasiegerin geworden und hatte sich 2019 den WM-Titel geholt.

Schneider beste Deutsche

Beste Deutsche bei frühlingshaften Temperaturen um zehn Grad und tiefer Strecke war vor 16.000 Zuschauern in der Arena am Rennsteig die junge Sophia Schneider. Trotz vier Schießfehlern belegte die 25-Jährige, schon Fünfte in der Verfolgung, den 13. Rang (+3:17,6). Herrmann-Wick hatte 3:25,1 Minuten Rückstand auf Öberg und ging nach Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung erstmals in einem Einzelrennen bei der WM in Thüringen leer aus.

"Ich bin natürlich nicht zufrieden, aber das trübt die ganze Saison auch nicht so sehr", sagte Herrmann-Wick: "Beim Einzel kann man sich maximal einen Fehler erlauben und ist dann schon von den anderen abhängig. Es war ein Lüftchen am Schießstand, da muss man auch mal ein bisschen Glück haben." Die beiden doppelten Fehler im Stehendschießen ärgerten sie besonders: "Das ist mir schon lange nicht mehr passiert."

Weidel mit großen Problemen

Ein Drama erlebte WM-Debütantin Anna Weidel. Nach großen Problemen mit ihrer Waffe am Schießstand kam die 26-Jährige mit mehr als 14 Minuten Rückstand als 87. über die Ziellinie.

Die Olympia-Vierte Vanessa Voigt, die 2022 Bronze in diesem Wettbewerb um nur 1,3 Sekunden verpasste hatte, wurde in ihrem Wohnort nach zwei Strafminuten 19. Hanna Kebinger (4) wurde 30. und Janina Hettich-Walz (5) landete auf Rang 42.

Am Donnerstag steht in Oberhof die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm. Wer für den DSV an den Start geht, ist noch offen.

Medaillenspiegel der Biathlon-WM 2023 in Oberhof

Das Ergebnis im Überblick:

1. Hanna Öberg (Schweden) 43:36,1 Min./1 Schießf.; 2. Linn Persson (Schweden) +10,3 Sek./0; 3. Lisa Vittozzi (Italien) +28,0/1; 4. Samuela Comola (Italien) +48,5/0; 5. Julia Simon (Frankreich) +1:21,7 Min./3; 6. Tuuli Tomingas (Estland) +2:23,3/2; 7. Lou Jeanmonnot (Frankreich) +2:33,9/2; 8. Suvi Minkkinen (Finnland) +2:43,9/0; 9. Lena Häcki-Groß (Schweiz) +2:44,4/3; 10. Marketa Davidova (Tschechien) +3:01,3/3; ... 13. Sophia Schneider (Teisendorf) +3:17,6/4; 15. Denise Herrmann-Wick (Oberwiesenthal) +3:25,1/4; 19. Vanessa Voigt (Rotterode) +3:29,9/2; 30. Hanna Kebinger (Garmisch-Partenkirchen) +4:58,1/4; 42. Janina Hettich-Walz (Schönwald im Schwarzwald) +5:57,6/5; 87. Anna Weidel (Kiefersfelden) +14:13,2/8