Herrmann-Wick holt WM-Silber in der Verfolgung

Denise Herrmann-Wick ist nach Sprint-Gold in Oberhof wieder aufs Podest gelaufen. Die Entscheidung im Verfolgungsrennen fiel erst beim letzten Schießen.

Denise Herrmann-Wick hat bei der Biathlon-WM in Oberhof zwei Tage nach Gold im Sprint Silber in der Verfolgung geholt. Beim letzten Schießen verfehlte die 34-Jährige zwei Scheiben, während die Französin Julia Simon nur eine Runde drehen musste und sich mit 27 Sekunden Vorsprung zur Weltmeisterin kürte. Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen belohnte sich nach einer schwierigen Saison mit Bronze.

Hinter Herrmann-Wick waren es auch am Sonntag wieder die WM-Debütantinnen, die überzeugen konnten. Sophia Schneider und Hanna Kebinger lieferten vor 23.000 Zuschauern in der Arena am Rennsteig ein tolles Rennen ab und landeten auf den Plätzen fünf und acht und damit in den Top Ten.

Mehr möglich gewesen wäre für Janina Hettich-Walz, die in drei von vier Schießen fehlerfrei blieb, sich aber im ersten Stehendanschlag gleich drei Fehler leistete. Dadurch war dann nicht mehr als Platz 20 möglich. Vanessa Voigt beendete das Rennen vor heimischem Publikum mit fünf Fehlern auf Platz 46.

Medaillen in Sprint und Verfolgung bei der gleichen WM hatte aus deutscher Sicht zuletzt Laura Dahlmeier 2019 in Östersund gewonnen. Bei den gleichen Titelkämpfen gewann Herrmann-Wick bereits den Titel in der Verfolgung, insgesamt hat die ehemalige Langläuferin nun acht WM-Medaillen gewonnen. Für die deutsche Mannschaft war es in Oberhof die zweite Medaille im vierten Wettbewerb.

Für die Frauen geht es in Oberhof erst am Mittwoch mit dem Einzelrennen über 15 km weiter.

Liveticker und Ergebnis

Medaillenspiegel der Biathlon-WM 2023 in Oberhof