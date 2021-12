Herrmann und Preuß fehlen - Hinz schießt sich raus

Vanessa Hinz und Vannesa Voigt haben es im ersten Biathlon-Massenstart der Saison nicht unter die Top 20 geschafft. Die Hoffnungsträgerinnen Denise Herrmann und Franziska Preuß bereiten Sorgen.

Leistete sich vier Strafrunden: Vanessa Hinz. AFP via Getty Images

Die 29 Jahre alte Vanessa Hinz belegte beim Weltcup im französischen Le Grand-Bornand nach vier Strafrunden Rang 22. Die 24-jährige Vanessa Voigt kam am Sonntag nach drei Schießfehlern in ihrem ersten Weltcup-Massenstart auf Platz 24. Vor gut 20.000 Zuschauern setzte sich Verfolgungssiegerin Elvira Öberg bei ihrem zweiten Weltcuperfolg mit einem Vorsprung von 10,7 Sekunden vor der Französin Julia Simon durch, die ebenfalls zwei Strafrunden laufen musste. Dritte wurde nach 12,5 Kilometern die Russin Kristina Reszowa (2 Fehler/+ 12,1 Sekunden).

Während Preuß nach einem folgenschweren Treppensturz tatenlos zuschauen musste, zog sich Herrmann nach einem desolaten Verfolger für den Massenstart am Sonntag zurück. Die 32-Jährige habe zwar keine "relevante Erkrankung", fühle sich aber "nicht 100 Prozent stabil". Der Startverzicht sei eine "Vorsichtsmaßnahme", Herrmann werde sich stattdessen noch vor Weihnachten ins Höhentrainingslager nach Davos begeben, teilte Mannschaftsarzt Klaus Marquardt mit.

"Ich bin schon lange genug als Sportlerin aktiv, um zu wissen, dass man nur 100 Prozent gesund eine Spitzenleistung erbringen kann. Aus diesem Grund werde ich heute nicht starten!", erklärte Herrmann ihren Verzicht in den sozialen Medien. Herrmann war am Samstag im Jagdrennen über 10 km nach sechs Fehlern mit 3:15,3 Minuten Rückstand auf die erstmals siegreiche Schwedin Elvira Öberg als 38. ins Ziel gekommen. "Die Beine haben nicht das gemacht, was ich wollte", haderte die ehemalige Langläuferin.

Anderthalb Monate vor Olympia wachsen deshalb zusehends die Sorgen, genau wie bei Preuß. Nach ihrem unglücklichen Treppensturz vor dem Sprint am Donnerstag muss die 27-Jährige eine Trainings- und Wettkampfpause einlegen - mindestens zehn Tage Ruhe wurden dem betroffenen linken Fuß nach weiteren Untersuchungen verordnet.

