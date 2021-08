Herrmann: Nummer 7 im exklusiven "300er Klub"

Es ist ein sehr kleiner Kreis und gespickt mit Vereinslegenden: Borussias "Klub der 300er". Seit Freitagabend gehört Patrick Herrmann diesem exklusiven Zirkel an.

Als erst siebter Borusse knackte der 30-Jährige gegen den FC Bayern die Marke von 300 Bundesligaspielen für die Fohlenelf. Vor Herrmann schafften dies Berti Vogts (419 Bundesligaspiele für Gladbach), Uwe Kamps (390), Herbert "Hacki" Wimmer (366), Christian Hochstätter (339), Hans-Günter Bruns (331) und Wolfgang Kleff (321).

"Das ist etwas ganz Besonderes. 300 ist eine Riesenzahl", freut sich Herrmann über sein Jubiläum und fühlt sich geehrt: "Das ist unglaublich. Die Spieler, die in dieser Rangliste noch vor mir oder nun sogar knapp hinter mir stehen, sind Ikonen und absolute Legenden des Vereins - die meisten aus den 1970er Jahren. Es ist toll, in der neuen, heutigen Zeit auch so eine Geschichte zu schreiben."

Außergewöhnlich macht die Geschichte umso mehr, dass Herrmann alle seine Bundesligapartien ausschließlich für die Borussia bestritten hat - von den aktuellen Bundesligaprofis absolvierte nur Thomas Müller mehr Begegnungen für ein Team (383 für Bayern München). Dazu Herrmann: "Alle diese 300 Bundesligaspiele für einen Verein gemacht zu haben, macht mich schon ein wenig stolz. Heutzutage wird sehr viel transferiert. Viele Spieler bleiben ein, zwei oder vielleicht auch mal drei Jahre bei einem Klub und wechseln dann wieder. Umso glücklicher bin ich, dass es bei mir ein anderer Weg war. Ich möchte keine Sekunde missen, die ich bei Borussia erlebt habe."

Seit 2008 trägt der gebürtige Saarländer (Vertrag bis 2022) das Borussen-Trikot und feierte im Januar 2010 gegen den VfL Bochum sein Bundesligadebüt. Seitdem gelangen ihm im Oberhaus 46 Tore und 49 Assists.

Herrmann könnte vom Trainerwechsel profitieren

Gegen den FC Bayern nutzte der offensive Außenbahnspieler seine Chance in der Startelf und betrieb Eigenwerbung (kicker-Note 2,5). Herrmann könnte in dieser Saison zu denjenigen Borussen zählen, die vom Trainerwechsel profitieren. Besonders in der Rückrunde der vergangenen Saison spielte der Rechtsaußen unter Marco Rose sportlich keine größere Rolle mehr und kam meist nur für die Schlussminuten in die Partie. Unter Adi Hütter stand er sowohl im DFB-Pokalspiel beim 1. FC Kaiserslautern in der Anfangsformation (Herrmann bereitete das 1:0-Siegtor von Lars Stindl vor) als auch gegen die Münchner zum Ligastart. Ein vielversprechender Auftakt für den Publikumsliebling - aber auch für die Borussia. Herrmann: "Im Spiel gegen die Bayern sah man, dass wir sehr viel Potenzial in der Mannschaft haben und auch solche Spiele gewinnen können. Das macht Bock auf mehr."