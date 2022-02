Herrmann holt überraschend Gold im Einzel!

Denise Herrmann hat das Biathlon-Einzelrennen überraschend gewonnen und damit die zweite Goldmedaille für das deutsche Team geholt. Die Oberwiesenthalerin kam mit nur einem Fehler am Schießstand und einer starken Laufleistung nahezu perfekt durch den Wettbewerb.

Herrmann krönte sich am Montag in China zur Olympiasiegerin im Einzel und bescherte dem deutschen Team bei den Winterspielen die zweite Goldmedaille. Die 33-Jährige aus Oberwiesenthal leistete sich im Klassiker über 15 km nur eine Strafminute und schaffte als erst zweite deutsche Wintersportlerin das olympische Double mit Medaillen in zwei verschiedenen Sportarten. 2014 in Sotschi hatte Herrmann Bronze mit der Langlauf-Staffel gewonnen. "Das macht mich unglaublich stolz und glücklich", sagte Herrmann im ZDF.

Für das DOSB-Team ist es die dritte Medaille in China. Zuvor hatte Rennrodler Johannes Ludwig Gold geholt, Skispringerin Katharina Althaus gewann Silber von der Normalschanze. Als erste deutsche Olympionikin hatte Susi Erdmann (Rodeln, Bob) in zwei unterschiedlichen Wintersportarten eine Medaille gewonnen.

1,3 Sekunden fehlen Voigt - Davidova patzt beim letzten Schuss

Vanessa Voigt (Rotterode) verpasste am Montag eine Medaille nur knapp. Die 24-Jährige lag mit einer Strafminute auf Rang vier nur 1,3 Sekunden hinter der drittplatzierten Marte Olsbu Röiseland (Norwegen/2), Silber ging an Anais Chevalier-Bouchet (Frankreich/1).

Aus dem Kreis der Favoritinnen waren trotz diesmal besserer Windbedingungen nicht alle treffsicher, die Norwegerin Tiril Eckhoff verfehlte stehend gleich zwei Scheiben. Herrmann setzte beim zweiten Liegendschießen den insgesamt 13. Versuch daneben und kassierte ihre einzige Strafminute. Doch bei den letzten fünf Schüssen blieb die 33-Jährige cool.

Weltmeisterin Marketa Davidova aus Tschechien setzte dagegen den 20. und letzten Schuss daneben und konnte Herrmann auch nicht mehr gefährden. Nach dem unglücklichen Start und Platz fünf der Mixed-Staffel konnte das deutsche Biathlon-Team damit auch in China überraschend früh an goldene Zeiten bei Olympia anknüpfen.