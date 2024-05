Herrich über Herthas Lage: "Von der Normalstation Richtung Reha"

Nach dem Rekord-Minus von fast 100 Millionen Euro im Jahr zuvor rechnet Hertha BSC im Geschäftsjahr 2023/24 mit einem Fehlbetrag von 24,8 Millionen Euro.

Thomas E. Herrich war spürbar um eine positive Einordnung bemüht. "Auch mit den Eigenkapitalzuflüssen von 777 ist es uns gelungen, den Super-GAU abzuwenden. Keiner will auf den Pfad zurück, der uns diese existenzbedrohende Krise beschert hat. Wir haben wichtige Schritte getan und den Turnaround geschafft", erklärte Herthas Geschäftsführer auf der Mitgliederversammlung des Klubs am Sonntag im Berliner CityCube auf dem Messegelände. "Nach Jahren decken die Einnahmen wieder die Ausgaben. Trotzdem ist die Situation nach wie vor sehr herausfordernd."

Herthas Sparkurs schlägt an

Das ist sie - und das bleibt sie die nächsten Jahre auch. Immerhin: Nach den desaströsen Zahlen der Vorjahre schlägt der unter Herrich eingeschlagene strikte Sparkurs an. 2022/23 hatte die Hertha BSC Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) mit dem Rekordminus von 99,1 Millionen Euro abgeschlossen, auch die Bilanzen 2021/22 (Minus von 79,75 Mio. Euro), 2020/21 (Minus von 77,9 Mio. Euro) und 2019/2020 (Minus von 53,5 Mio. Euro) waren Dokumente des Größenwahns. In der laufenden Saison rechnet Hertha mit einem Minus von 24,8 Millionen Euro, im zu Jahresbeginn veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht war noch mit etwa 22 Millionen Euro Verlust kalkuliert worden. Mitte April hatte der Klub ein positives EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) verkündet. Die deutliche Rückführung der Verluste basiert auf einer Kostenreduktion in allen Bereichen.

So hat Hertha die Personalkosten in 2023/24 um etwa 53 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr verringert (von 98 Mio. auf 45 Mio.) und die Sachkosten um 19 Millionen Euro (von 67 Mio. auf 48 Mio.). Hertha habe vor Jahresfrist "dicht am Abgrund gestanden", unterstrich Herrich. "Hinter uns liegt eines der schwersten Jahre der Klubgeschichte." Nur der Einstieg und die Mittelbereitstellung von US-Investor 777 Partners verhinderten im vergangenen Jahr mutmaßlich den Lizenzentzug. "Die vergangenen eineinhalb Jahren war sehr viel Notfallbetrieb, der bei uns herrschte", so Herrich. "Wir haben ums wirtschaftliche Überleben gekämpft. Das Bild, das Kay (der im Januar verstorbene Präsident Kay Bernstein, d. Red.) da bemüht hat: Da liegt der Patient auf der Straße und muss reanimiert werden. Jetzt sind wir vielleicht von der Normalstation Richtung Reha gehend. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber jetzt gilt es, auf diesem Weg zu bleiben."

Entwicklung bei 777 Partners wird in Berlin genau verfolgt

Von 777 Partners sind seit dem Einstieg im März 2023 Eigenkapitalzahlungen in Höhe von insgesamt 75 Millionen Euro gezahlt worden, anders als vom Klub öffentlich kolportiert kamen nach kicker-Informationen nicht alle Tranchen pünktlich. Die bislang letzte Tranche indes erhielt Hertha bereits Anfang April und damit sieben Wochen vor der vertraglichen Zahlungsfrist - auch deshalb, weil 777 Partners seinerzeit frisches Kapital hatte und mit Blick auf die geplante Übernahme des FC Everton und die sich häufenden Negativ-Schlagzeilen um die eigene Liquiditätssituation positive Publicity produzieren wollte.

Beim Einstieg von 777 Partners war mit Hertha ein Gesamtinvest-Volumen von bis zu 100 Millionen Euro vereinbart worden. Die fehlenden 25 Millionen Euro sind nach kicker-Informationen im Gesellschaftervertrag an Parameter gekoppelt. Die Summe oder Anteile davon sollen dem Vernehmen nach nur dann fließen, wenn Hertha ein negatives Eigenkapital aufweist oder Zahlungsunfähigkeit droht. Die aktuelle Entwicklung bei der US-Investment-Gesellschaft, die 78,8 Prozent der Anteile an Herthas Profiabteilung besitzt, verfolgt der Hauptstadtklub sehr genau. Man sei "intensiv dran, alle Eventualitäten auf den Prüfstand zu stellen", sagte Interimspräsident Fabian Drescher. "Wenn der Investor veräußern möchte, haben wir ein Vorkaufsrecht und ein Vetorecht."

Über einen etwaigen Rückkauf der Anteile sagte Drescher: "Wenn es dazu kommt, dass es Möglichkeiten gibt, wieder an Anteile ranzukommen, ist es unsere verdammte Aufgabe, intern zu prüfen, wie Hertha BSC wieder in den Mehrheitsbesitz oder im Idealfall in den hundertprozentigen Besitz der Anteile kommen kann." Am 1. Juli startet der bisherige Paderborner Finanzgeschäftsführer Ralf Huschen bei Hertha. Die Fortführung der Konsolidierung, die Steigerung der Erlöse, das Thema Investor, die im November 2025 fällige Rückzahlung der 40-Millionen-Nordic-Bonds-Anleihe - langweilig, so viel ist sicher, wird es Huschen in Berlin nicht.