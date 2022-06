Herrich steigt in die Geschäftsführung bei Hertha BSC auf

Thomas Herrich ist in die Geschäftsführung von Bundesligist Hertha BSC aufgestiegen. Das langjährige Vereinsmitglied wurde vom Präsidium mit Zustimmung des neu gewählten Aufsichtsrates berufen.

Herrich ist Diplom-Betriebswirt, Volljurist sowie zugelassener Rechtsanwalt und bereits seit über 18 Jahren für den Hauptstadtklub tätig. Der 58-Jährige war zuletzt bereits Mitglied der Geschäftsleitung und ist neben seinem Engagement bei Hertha BSC zugleich Mitglied in Gremien der DFL und des DFB.

"Wir freuen uns, mit Tom Herrich einen herausragend qualifizierten und routinierten Fachmann als Geschäftsführer für Hertha BSC berufen zu können und glauben, mit ihm ein wichtiges Puzzleteil für eine erfolgreiche Zukunft von Hertha BSC gefunden zu haben", gab das Präsidium ein einer Pressemitteilung bekannt.

"Eine Menge Herausforderungen zu meistern"

Herrich ist nun neben Fredi Bobic und Ingo Schiller, der im Oktober aus dem Verein ausscheidet, einer von drei Geschäftsführern beim Bundesligisten. "Es ist mir als langjährigem Herthaner eine große Ehre, meinem Herzensverein in nunmehr leitender Funktion als Geschäftsführer dienen zu können. Es gibt in und rund um unseren Klub eine Menge Herausforderungen zu meistern und daher gilt es, keine Zeit zu verlieren", so Herrich, der sich in der Mitteilung zudem für das Vertrauen in ihn bedankt.

Die Berufung von Herrich erfolgte derweil auf einstimmigen Beschluss des Präsidiums in enger Abstimmung mit dem neu gewählten Aufsichtsrat, der am heutigen Dienstag ebenfalls einstimmig die formale Zustimmung zur Bestellung erteilt hat.