Herrada gewinnt Sprint der Ausreißer - Evenepoel bleibt vorn

Vor den ersten richtig schweren Bergankünften durften auf der Vuelta Ausreißer auf der 7. Etappe den Sieg unter sich ausmachen. In der Gesamtwertung änderte sich nichts.

Zwar gab es mit dem 1603 Meter hohen Puerto de San Glorio auch am Freitag einen Anstieg der 1. Kategorie zu überwinden. Doch erstens waren die Steigungsprozente mit nicht einmal fünf Prozent im Durchschnitt nicht steil genug, zweitens lag der Berg in der Mitte des Rennens, die letzten 65 Kilometer ging es mehrheitlich bergab.

Das Terrain nutzten Ausreißer, um den Sieg unter sich auszumachen. Sechs Fahrer setzten sich noch vor dem Puerto de San Glorio ab und fuhren genügend Vorsprung heraus, um den Tageserfolg in Cistierna unter sich auszumachen. Der Brite Fred Wright (Bahrain-Victroious) zog den Sprint an, verspekulierte sich aber. Jesus Herrada (Cofidis) saugte sich im Windschatten an, sprintete auf den letzten Metern an Wright vorbei und feierte seinen zweiten Vuelta-Etappen-Sieg nach 2019. Der Italiener Samuele Battistella (Astana) wurde Zweiter, Wright rettete noch Rang drei.

Das Hauptfeld erreichte mit 29 Sekunden Rückstand das Ziel. Für Herrada war es der zweite Vuelta-Etappensieg nach 2019. An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen. Das Rote Trikot trägt weiter der belgische Jungstar Remco Evenepoel (QuickStep-AlphaVinyl), der sich am Vortag an die Spitze gesetzt hatte. Der 22-Jährige liegt 21 Sekunden vor dem Franzosen Rudy Molard (FDJ). Titelverteidiger Primoz Roglic (Jumbo-Visma) aus Slowenien ist 1:01 Minuten zurück Gesamtvierter.

Am Wochenende stehen gleich zwei Bergankünfte auf dem Programm. Am Samstag geht es am Ende zum Collau Fancuaya hinauf, einen Tag später dann nach Les Praeres Nava - beides Anstiege der ersten Kategorie.

7. Etappe Camargo - Cistierna (190,00 km):

1. Jesús Herrada Lopez (Spanien) - Cofidis 4:30:58 Std.; 2. Samuele Battistella (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 0 Sek.; 3. Fred Wright (Großbritannien) - Bahrain Victorious; 4. Jimmy Janssens (Belgien) - Alpecin-Deceuninck; 5. Harrison Sweeny (Australien) - Lotto-Soudal; 6. Sam Bennett (Irland) - Bora-hansgrohe + 29; 7. Jake Stewart (Großbritannien) - Groupama-FDJ; 8. Kaden Groves (Australien) - BikeExchange; 9. Mads Pedersen (Dänemark) - Trek - Segafredo; 10. Daniel McLay (Großbritannien) - Team Arkea-Samsic; ... 13. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM; 41. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious; 118. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 1:09 Min.; 148. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM + 15:38; 149. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates; 157. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 21:11

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 7. Etappe:

1. Remco Evenepoel (Belgien) - Quick-Step Alpha Vinyl 25:21:34 Std.; 2. Rudy Molard (Frankreich) - Groupama-FDJ + 21 Sek.; 3. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 28; 4. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 1:01 Min.; 5. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 1:12; 6. Pawel Siwakow (Frankreich) - Ineos Grenadiers + 1:27; 7. Tao Geoghegan Hart (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 8. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 1:34; 9. Simon Yates (Großbritannien) - BikeExchange + 1:52; 10. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 1:54; ... 56. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM + 23:04; 108. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 46:58; 117. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 51:02; 129. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 59:05; 151. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 1:09:37 Std.; 159. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM + 1:15:56