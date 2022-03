"Herr Magath", Facetime und der Einfluss der Energie von der Bank

Mit einem 3:0-Erfolg glückte Hertha BSC gegen die TSG Hoffenheim ein erhoffter Befreiungsschlag im Abstiegskampf - trotz zuletzt widriger Umstände. Die Freude war bei den Berlinern dementsprechend groß.

"Ich bin mega stolz auf unsere Jungs. Sie haben, glaube ich, einen guten Job gemacht, gegen den Ball sehr kompakt gearbeitet", freute sich Mark Fotheringham nach der Partie. "Sie hatten einen guten Abstand zwischen der Kette und der ersten Linie. Und wenn wir den Ball gewonnen haben, sind wir mit Schwung nach vorne gekommen", erklärte Herthas neuer Co-Trainer, der den wegen einer Covid-19-Infektion ausfallenden Felix Magath als Chef an der Seitenlinie vertrat.

Auch Niklas Stark, der im neuen 4-1-4-1-System die Rolle als alleiniger Sechser übernahm und Hertha mit seinem Tor zum 1:0 auf Siegkurs gebracht hatte, war nach der Partie sehr zufrieden. "Wir sind gut reingekommen und haben auch Stabilität reinbekommen. Wir haben die Ketten eng gemacht, wir haben gut kommuniziert und das ist dann meist auch die Basis für einen Sieg", so der Defensivakteur.

Stark: "Totale Erleichterung und Vorfreude"

Dass die Hauptstädter durch den Erfolg am Ende auch noch an Arminia Bielefeld vorbeizogen und zumindest einen direkten Abstiegsrang verließen, krönte den Nachmittag aus Sicht der Hausherren noch: "Das ist eine totale Erleichterung für die Fans und auch für uns. Wir sind jetzt auch voller Vorfreude, man merkt wie ein Ruck durch die Mannschaft geht gerade. Auch mal wieder mit den Fans im Rücken einen Sieg zu Null einzufahren ist sehr wichtig für uns - und so kann es jetzt weitergehen", sagte Stark.

Der ist Wahnsinn, der Typ. Der hat Energie, auch im Training, jetzt auch im Spiel. Es macht echt Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Niklas Stark über Co-Trainer Mark Fotheringham

Und welchen Anteil hatte Magath, der nicht wie geplant erstmals auf der Hertha-Bank hatte Platz nehmen können, an dem Erfolg? "Ich hatte immer Kontakt mit dem Trainer, der Boss war immer dabei", erklärte Fotheringham. Und Marco Richter ergänzte: "Der Herr Magath war auch per Facetime voll bei uns und hat uns gute Worte mit auf den Weg gegeben. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Aber ja, er hat uns auch in der Halbzeit noch mal gepusht. Die Halbzeit war ruhig, er hat uns auch noch mal runtergebracht und genau gewusst, was er sagt. Wir wollten einfach nicht locker lassen. Wir haben schon viele Tore in der zweiten Halbzeit kassiert, aber wir haben standgehalten, die Zweikämpfe weiter angenommen und so wollen wir jetzt weitermachen."

Lob für Fotheringham und Plattenhardt

Großes Lob von den Spielern erhielt aber auch Magaths schottischer Assistent Fotheringham. "Ich glaube, was der Mark hier an der Seitenlinie abgerissen hat, war auch überragend und hat uns immer wieder gepusht und nach vorne getrieben. Deswegen gehen wir als Sieger vom Platz", so Richter. Auch Stark zeigte sich beeindruckt: "Der ist Wahnsinn, der Typ. Der hat Energie, auch im Training, jetzt auch im Spiel. Es macht echt Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten."

Ein weiterer Akteur, der maßgeblich zum ersten Erfolg seit dem 18. Dezember 2021 (3:2 gegen Dortmund) und zugleich dem ersten Rückrundensieg der Hertha beigetragen hatte, war Marvin Plattenhardt, der sämtliche Freistöße vor die Berliner Tore getreten hatte. "Im Training hatten wir das auch mal, dass wir einfach überladen haben und dann voll reinlaufen - der 'Platte' bringt die auch schon wieder überragend rein, das ist Wahnsinn, das hat er einfach drauf - und dann sind wir zu dritt hinten drin und so passieren dann auch die gefährlichen Situationen", analysierte Stark an einem Tag, an dem für die Hertha nahezu alles lief wie erwünscht.