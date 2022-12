Hermann Nuber ist tot: OFC trauert um "den größten Spieler der Vereinsgeschichte"

Die Kickers Offenbach trauern um Hermann Nuber. Das OFC-Idol ist am Montag im Alter von 87 Jahren gestorben.

"Die Offenbacher Kickers trauern um den größten Spieler der Vereinsgeschichte, den wir je als Mannschaftskapitän, Leader und Persönlichkeit erleben durften", trauert der Regionalligist um Hermann Nuber. Die Vereinsikone, die über 400-mal für den OFC den Rasen betrat, starb am Montagmorgen im Alter von 87 Jahren.

"Niemand hat die OFC-Tugenden so gelebt wie unser Ehrenspielführer: Einsatz, Wille, Fairness, Zielstrebigkeit, Teamgeist, Mentalität - das war Hermann Nuber als Spieler und Mensch", schrieb der Verein auf Twitter. Kein Spieler blieb den Kickers so treu, wie er. Der "eiserne Hermann", wie er von Offenbachs Fans getauft wurde, spielte seine gesamte Karriere für den OFC. Von 1953 bis 1971 absolvierte er 408 Ligaspiele und erzielte 164 Tore. 1968 stieg er mit den Kickers in die Bundesliga auf und sicherte sich 1968 Platz zwei bei der Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres hinter Franz Beckenbauer. Besonders sein Charakter ist es aber, der in Erinnerung bleibt. "Lieber Hermann, danke für alles! Ruhe in Frieden", verabschiedet sich der OFC.

OFC setzt Nuber ein Denkmal

Seit Sommer 2022 heißt die Haupttribüne im Stadion am Bieberer Berg "Hermann-Nuber-Tribüne" IMAGO/HJS

Bereits im Sommer hatte der OFC zu Ehren seines langjährigen Kapitäns und Publikumslieblings ein Denkmal gesetzt und die Haupttribüne zur "Hermann-Nuber-Tribüne" umbenannt, um damit sein Wirken bei Kickers Offenbach zu verewigen.