Herkulesaufgaben für Würzburg und Seligenporten - Krisengipfel am Schönbusch

Trotz rasant steigender Infektionszahlen steht am Wochenende der 20. Spieltag der Bayernliga Nord auf dem Programm. Bereits am Freitagabend kann der ATSV Erlangen dabei erstmals die Tabellenspitze erklimmen. Primus Ansbach gastiert in Ammerthal. Am Schönbusch in Aschaffenburg kommt es derweil zum Krisengipfel.

Ginge es nur nach dem Sportlichen, dann stünde am kommenden Wochenende der 20. Spieltag auf dem Plan. Geht es aber nicht. Die Infektionszahlen, oder "Tante Corona", wie es "Festus" Harald Riegler - die Funktionärs-Ikone der SpVgg Ansbach - bezeichnet, macht dem Sport mit zunehmender Wucht einen Strich durch die Rechnung. Womit es mit dem Humor des einzigartigen Ansbachers in dieser Angelegenheit aber auch schon wieder vorbei ist und der Ernst sowie die Verantwortung der Vereine wieder klar in den Vordergrund treten. Denn inzwischen hat es auch einige der Bayernligisten in Sachen Corona erwischt und den Trainingsbetrieb unter der Woche maßgeblich beeinflusst. Wie weit sich das nun auch auf den Spieltag auswirken wird, war auch am Donnerstagabend nach den Abschlusstrainingseinheiten nicht restlos klar. Während in Vilzing schon am letzten Wochenende vier Spieler positiv auf Covid 19 getestet wurden, kam unter der Woche nun auch der SV Seligenporten mit vorerst einem Akteur dazu. Beim ASV Neumarkt fehlte zuletzt auch ein Spieler, der zum Zeitpunkt des Derbys im "Kloster" zwar noch nicht positiv getestet war, aber als Kontaktperson ebenfalls nicht auflaufen durfte. Und andernorts wartet man bei einigen Erkrankten noch auf die Resultate der Tests.

Als wäre die sportliche Situation nicht schon spannend und aufreibend genug, spielt nun auch die Pandemie trotz penibel eingehaltener Hygiene-Maßnahmen wieder eine tragende Rolle. Aber auch wenn einige Trainer bereits ein vorzeitiges Ausrufen der Winterpause ins Gespräch gebracht hatten, ist seitens des Verbandes ein solcher Schritt zumindest noch nicht offen in Erwägung gezogen worden. Am 5. November hatte der Bayerische Fußballverband noch die Ausübung des Sports unter Einhaltung von klaren Regularien trotz der roten Krankenhaus-Ampel erlaubt. Doch die Lage verändert sich zusehends zum Schlechten. Zumindest auf Kreisebene scheint man sich mancherorts Gedanken darüber zu machen, vielleicht schon jetzt vorzeitig die Winterpause auszurufen. Bei teilweise nur noch zwei oder drei ausstehenden Spieltagen, die es auch witterungsbedingt erwischen kann, braucht es vielleicht eine klare Entscheidung, um ein "Terminchaos", wie es auch Seligenportens Coach Gerd Klaus zuletzt befürchtete, zu verhindern.

Gebenbach reist zur Mannschaft der Stunde

Das freilich will man, und damit kommen wir tatsächlich wieder zum Sportlichen, bei manch anderem Klub vielleicht noch vermeiden. Beispielsweise bei der DJK Gebenbach, bei der es gut läuft. Die muss zum Auftakt des Spieltages am Freitagabend zur Mannschaft der Stunde, dem ATSV Erlangen. Doch Interimstrainer Kai Hempel war mit dem Trainingsbetrieb seiner Mannschaft trotz einer dünnen Personaldecke richtig zufrieden und möchte diesen "Flow" natürlich gerne beibehalten. Aber auch die Hugenottenstädter sind richtig gut drauf, wie man nicht erst seit der Gala-Vorstellung am letzten Wochenende in Ansbach sehen konnte. Im Falle eines Heimsieges winkt dem ATSV Erlangen für mindestens eine Nacht sogar Tabellenplatz eins.

Ansbach will in Ammerthal zurück in die Spur finden

Gemischte Gefühle dagegen beim Tabellenführer: Trainer Christoph Hasselmeier hatte schon im August nach der Heimniederlage gegen die DJK Vilzing angekündigt, nicht nachzulassen. Und auch am letzten Samstag, nach dem 0:4 gegen den ATSV, versprach der Trainer der "Nullneuner", dass seine Mannschaft weiter ganz vorne mitmischen will. Was die Versprechen des Übungsleiters wert sind, hat zumindest die Vorrunde eindrucksvoll bewiesen: Herbstmeisterschaft und zehn Spiele in Folge ohne Niederlage. Diese Serie ist auch Michael Hutzler nicht entgangen, dem Trainer der DJK Ammerthal, welche die Ansbacher am Samstag empfängt. Von einer "hervorragend organisierten Defensive, über ein kompaktes Mittelfeld bis zu einem überragenden Sturm" ist zu hören, wenn in Ammerthal über den Spitzenreiter gesprochen wird. Doch man weiß auch um die eigenen Möglichkeiten, und in der Vorrunde hat es, dank einer umkämpften Schlussphase, sogar schon zu einem 2:2-Unentschieden gereicht.

Herkulesaufgaben für Würzburg und Seligenporten

Beim Tabellenzweiten DJK Vilzing droht vor dem Heimspiel gegen den FV 04 Würzburg unterdessen sogar ein fünfter Corona-Fall. Dennoch, so der sportliche Leiter Sepp Beller, "ist der Kader stark und breit genug, um erfolgreich bestehen zu können". Der Tabellendritte FC Eintracht Bamberg dagegen hofft, nach der Spielabsage am letzten Wochenende, gegen den SV Seligenporten wieder punkten zu können.

Und damit kommen wir von der Spitze in den Tabellenkeller: Der SV Seligenporten trägt beim FC Eintracht Bamberg vermutlich nur die Rolle des Außenseiters, allerdings warnt FC-Abwehrchef Christopher Kettler vor dem Gegner: "Die sind besser als ihr Tabellenstand." In der Rolle des Underdogs dürfte auch der FV 04 Würzburg in Vilzing einzuordnen sein, doch wie man Favoriten ärgern kann, hat die Funsch-Elf erst vor kurzem in Erlangen vorgemacht. Der TSV Karlburg hofft im nächsten Unterfranken-Derby gegen den TSV Abtswind indes wieder auf ein Erfolgserlebnis.

Keller-Krimi am Schönbusch

Zwei andere Teams im Keller dagegen treffen am Samstag direkt aufeinander. Am Schönbusch in Aschaffenburg empfängt der Aufsteiger SV Vatan Spor (derzeit Tabellensiebzehnter) das Tabellenschlusslicht ASV Cham. Mehr Abstiegskampf geht wohl derzeit wirklich nicht mehr. Zwei Punkte trennen beide Teams. Und bei den Unterfranken hat man unter der Woche an den Stellschrauben gedreht und Cheftrainer Slobodan Komjlenovic freigestellt. Sein bisheriger Co-Trainer Ersan Banbal soll es jetzt bis zur Winterpause richten und möglichst viele Punkte sammeln. Doch genauso wie der ASV Cham wartet man schon seit einigen Wochen auf einen Sieg. Und auf beiden Seiten fehlen weiterhin wichtige Akteure langfristig. Beim ASV Cham kommt dann noch die Rotsperre für Daniel Olaoye hinzu. Selbst ohne "Tante Corona" verspricht das Wochenende spannend zu werden.

Zwei Partien sind bereits vorzeitig abgesagt worden. Das Heimspiel des FC Sand gegen den SC Feucht und auch die Partie des TSV Großbardorf beim ASV Neumarkt wurden auf den 4. Dezember (14 Uhr) verlegt.