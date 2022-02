Herdling und Kaltenbach absolvieren Lehrgang zur höchsten Trainerlizenz

Der Assistent von Chefcoach Sebastian Hoeneß und der Trainer der Hoffenheimer U 23 absolvieren gemeinsam die höchste Trainerausbildung.

Vorübergehend hatten sie bereits die Verantwortung für die Profis der TSG Hoffenheim. In der Endphase der Saison 2019/20 übernahm nach der Demission von Chefcoach Alfred Schreuder ein Trainertrio interimsweise und führte die Kraichgauer in den letzten vier Saisonspielen noch in die Europa League.

Neben dem damaligen U 19-Coach Marcel Rapp waren das Co-Trainer Mathias Kaltenbach und U-23-Trainer Kai Herdling. Während Rapp, der mittlerweile den Zweitligisten Holstein Kiel trainiert, die höchste Trainerlizenz bereits hatte, wollen Herdling und Kaltenbach nun nachziehen. Beide nehmen gemeinsam am 68. Lehrgang teil, der erstmals im neuen DFB-Campus in Frankfurt mit diesmal 16 Teilnehmern durchgeführt wird und bereits Ende Februar beginnt.

"Wir freuen uns, dass gleich zwei unserer Trainer zugelassen wurden", erklärt Manager Alexander Rosen, "das ist erneut ein Beleg dafür, dass die TSG nicht nur Spielertalente auf das höchste Niveau bringt, sondern eben auch immer wieder sehr gute Trainer entwickelt."

Kaltenbach und Herdling schon lange im Kraichgau

Der gebürtige Freiburger Kaltenbach kam bereits 2011 zur TSG, seit 2016 arbeitet der 36-Jährige als Co-Trainer im Stab rund um das Profiteam. Der ein Jahr ältere Herdling war schon als Spieler fast ausschließlich für Hoffenheim aktiv, seit 2016 stieg er als verantwortlicher Trainer über die U 16 und U 17 bis zur U 23 auf. "Der Erwerb der Fußballlehrer-Lizenz war mein großes Nahziel, und dass ich diese Aufgabe nun gemeinsam mit einem TSG-Trainerkollegen angehen kann, ist etwas ganz Besonderes", freut sich Herdling.

Beide wandeln damit in den Spuren erfolgreicher Vorgänger. Gleich vier fungieren aktuell als Cheftrainer in der Bundesliga. Auch Bayerntrainer Julian Nagelsmann und Leipzigs Domenico Tedesco hatten die Ausbildung gemeinsam in ihrer Zeit als Nachwuchstrainer bei der TSG absolviert. Aber auch Tayfun Korkut (Hertha BSC) und Frank Kramer, mit Bielefeld nächster Gegner der Kraichgauer am kommenden Sonntag (17:30 Uhr), hatten die höchste Trainerlizenz in Diensten der TSG erworben.