Herberts Ziel: "Drei Medaillen in drei Sommern"

Die Weltmeister treffen bei Olympia auf Gastgeber Frankreich. Der Bundestrainer spricht von der "zweithärtesten Gruppe": Das Ziel für Paris ist aber klar.

Zu Gast bei Alba in Berlin: Gordon Herbert am Dienstag beim Euroleague-Spiel gegen Real Madrid. IMAGO/Beautiful Sports

Nach der Vorrunden-Auslosung für die Olympischen Spiele in Paris hat Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert mit seinen Weltmeistern weiter eine Medaille als klares Ziel vor Augen. "Ich habe im September 2021 gesagt, dass wir drei Medaillen in drei Sommern gewinnen wollen. Wir sind in der Spur, wir haben noch einen Sommer vor uns. Ich habe die Spieler nach einem Drei-Jahres-Commitment gefragt und sie haben einen fantastischen Job gemacht", sagte der Chefcoach bei MagentaSport. Das deutsche Team hatte nach EM-Bronze 2022 im vergangenen Jahr sensationell den WM-Titel geholt.

Bei Olympia trifft die DBB-Auswahl auf Gastgeber Frankreich mit Supertalent Victor Wembanyama, Japan und den Sieger des Qualifikationsturniers in Riga (2. bis 7. Juli). Als dritter Gegner kommen demnach Georgien, die Philippinen, Lettland, Brasilien, Kamerun und Montenegro infrage. "Unsere Gruppe ist die zweithärteste. Das wird interessant, denn du weißt auch nie, welche Mannschaften aus diesen Qualifikationen kommt", so Herbert.

"Wir können nicht zufrieden sein"

Wichtig sei aber, die Selbstzufriedenheit loszuwerden. "Wir können nicht zufrieden sein. Wir müssen auf dem, was wir letzten Sommer getan haben, aufbauen und nach vorne schauen", sagte Herbert. Der Druck könne die Freude des Weges aber nicht übertreffen. "Wir werden es genießen und werden wie verrückt konkurrieren."