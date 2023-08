Herberts WM-Kader steht: Kratzer und da Silva reisen ab

Nachdem Bundestrainer Gordon Herbert zwei weitere Spieler aus seinem Aufgebot gestrichen hat, steht der DBB-Kader für die Weltmeisterschaft in Fernost.

Zwölf Spieler fahren für den Deutschen Basketball-Bund zur WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) - Leon Kratzer und Oscar da Silva gehören nicht zu diesem auserwählten Dutzend. Der künftige Pariser sowie der Barça-Profi wurden am Donnerstag vom Bundestrainer aus der Reisegruppe gestrichen.

Da Silva und Kratzer hatten im gelungenen Testspiel am Mittwoch gegen Kanada in Berlin (86:81) schon nicht mehr gespielt. David Krämer (Fundacion CB Granada) saß ebenfalls die komplette Spielzeit auf der Bank, er steht dennoch im Aufgebot für Asien. Justus Hollatz (Olimpija Ljubljana/Slowenien) fehlte gegen Kanada verletzt mit einem Pferdekuss, ist aber auch dabei.

Kleber sagte ab, Weiler-Babb fehlt verletzt

Herbert hatte ursprünglich 19 Spieler für die WM-Vorbereitung berufen. Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) sagte nach einem Zoff mit Kapitän Dennis Schröder ab, Nick Weiler-Babb (Bayern München) fehlt verletzt. Schon am vergangenen Samstag hatte der Coach die beiden EM-Bronzegewinner Christian Sengfelder (Telekom Baskets Bonn) und Jonas Wohlfarth-Bottermann (Veolia Towers Hamburg) sowie Jonas Mattisseck und Louis Olinde (beide Alba Berlin) gestrichen.

Am Wochenende tritt die deutsche Mannschaft beim Supercup in Hamburg an, am Samstag (18.30 Uhr/Magenta Sport) geht es dort gegen China und einen Tag später entweder gegen Neuseeland oder Kanada. Danach reist das Herbert-Team für weitere Tests gegen Griechenland und die USA (19./20. August) nach Abu Dhabi, ehe die WM-Gruppenphase im japanischen Okinawa ansteht.

Das DBB-Aufgebot für die WM 2023

Isaac Bonga (Bayern München), 08.11.1999, Guard, 2,03 m, 22 Länderspiele



Niels Giffey (Bayern München), 08.06.1991, Forward, 2,00 m, 95



Justus Hollatz (Olimpija Ljubljana/Slowenien), 21.04.2001, Point Guard, 1,91 m, 29



David Krämer (Fundacion CB Granada/Spanien), 14.01.1997, Guard, 1,97 m, 15



Maodo Lo (Olimpia Mailand/Italien), 31.12.1992, Point Guard, 1,92 m, 84



Andreas Obst (Bayern München), 13.07.1996, Shooting Guard, 1,91 m, 54



Dennis Schröder (Toronto Raptors/Kanada), 15.09.1993, Point Guard, 1,88 m, 67



Daniel Theis (Indiana Pacers/USA), 04.04.1992, Forward/Center, 2,04 m, 56



Johannes Thiemann (Alba Berlin), 09.02.1994, Forward/Center, 2,05 m, 69



Johannes Voigtmann (Olimpia Mailand/Italien), 30.09.1992, Center, 2,11 m, 96



Franz Wagner (Orlando Magic/USA), 27.08.2001, Guard/Forward, 2,08 m, 16



Moritz Wagner (Orlando Magic/USA), 26.04.1997, Forward/Center, 2,11 m, 16