Herberts erfüllte Mission: "Einer der besondersten Momente in meinem Leben"

Im Herbst 2021 hatte Gordon Herbert erstmals davon gesprochen, eine Medaille bei der Basketball-EM in Berlin holen zu wollen. Er hat es geschafft.

Von der Basketball-EM in Berlin berichtet Frederik Paulus

Als die Bronze-Medaillen vergeben waren, blickte Dennis Schröder zurück. "Mit Gordon Herbert hat alles angefangen", sagte der Kapitän. Es war im Herbst 2021, als der neue Bundestrainer zahlreiche deutsche Spieler abtelefonierte, seine Philosophie und Ziele erklärte. Von Anfang machte er dabei klar: Er verfolgt einen stringenten Aufbau, verlangt dafür aber volles Bekenntnis zur Nationalmannschaft.

Aufgrund der schwierigen Terminkonstellationen im Spannungsfeld zwischen NBA, FIBA und Euroleague ein schwieriges Unterfangen. Noch im Zuge der Vorbereitung hatte Herbert verdeutlicht, wie ernst er es damit meint, als er den langjährigen Kapitän Robin Benzing aus dem Kader strich und mit Blick auf Absagen anderer Akteure erklärte, nur auf Spieler setzen zu wollen, "die sich für ihr Land aufopfern".

Schröders Lob für Herbert

"Gordon Herbert hat eine klare Ansage gemacht", erinnerte Schröder nach dem letzten Turnierspiel nochmal an die Anfänge und fügte hinzu: "Er hat einen tollen Job gemacht." Wohin kann das in den kommenden Jahren führen? 2023 steht die WM in Fernost an, 2024 Olympia in Berlin, ehe 2025 die nächste EM folgt. "Wir haben etwas erreicht bei diesem Turnier. Wir wollen weiter machen und besser werden", sagte Schröder.

Herbert selbst gab sich bescheiden, sprach von einem Drei-Jahres-Plan, den er verfolge. Wichtig sei ihm, eine Identität zu etablieren. "Wir haben damit erst angefangen." Für sei es eine "Ehre gewesen, diese Junge zu trainieren." Für ihn sei nicht nur die Medaille ein Erfolg, sondern auch das Zusammenspiel der Gruppe, die über all die Wochen zusammengewachsen ist und begeistert hat. Insofern hat die Heim-EM für ihn einen großen persönlichen Stellenwert: "Das war einer der besondersten Momente in meinem Leben.