Herberts Appell: "Zwei Tage Zeit, um einige Dinge in Ordnung zu bringen"

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bereitet sich in Schweden auf die beiden anstehenden WM-Qualifikationsspiele vor - zugleich die letzten Härtetests vor der Heim-EM. Fragen wirft weiter das Personal auf.

Gordon Herbert will mit der DBB-Auswahl bei der Heim-EM in Köln und Berlin gut abschneiden. IMAGO/Claus Bergmann

Am Sonntag ist der DBB-Tross im Anschluss an den Super Cup in Hamburg nach Stockholm weitergereist (zum deutschen Fahrplan bis zur Heim-EM). Dort steht der Auftakt in der zweiten WM-Qualifikationsgruppe gegen Schweden am Donnerstag an. Nur wenige Tage später, am Sonntag, wartet in München die slowenische Auswahl - zugleich die Generalprobe für die am 1. September startende Heim-EM in Köln.

"Wir haben zwei Tage, um einige Dinge in Ordnung zu bringen", gab Bundestrainer Gordon Herbert seinen Spielern vor dem Training am Montag mit auf den Weg. Es ging vor allem um die Aufarbeitung der jüngsten Auftritte gegen Tschechien und Serbien im Super-Cup-Finale, das die deutsche Mannschaft relativ chancenlos verloren hat. "Wir werden auf offensive Inhalte zurückblicken und bestimmte defensive Inhalte vorbereiten", so Herbert.

Zum Team gestoßen ist wie erwartet Niels Giffey. Der ehemalige Berliner hatte den Super Cup aus privaten Gründen ausgelassen, wird nun aber wieder mit der Mannschaft trainieren. Weiter fraglich ist der Zustand von Daniel Theis, bei dem sogar die EM-Teilnahme gefährdet ist, und Dennis Schröder, der gegen Tschechien umgeknickt war.