Herbert wird neuer Basketball-Nationaltrainer

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat einen neuen Trainer: Gordon Herbert tritt die Nachfolge von Henrik Rödl an.

Rödl und der Deutsche Basketball Bund hatten sich nach der Teilnahme an den Olympischen Spielen im Sommer einvernehmlich getrennt. Schon zuvor hatte sich der DBB mit potenziellen Nachfolgern befasst. Nun ist die Suche abgeschlossen. "Die Perspektiven im deutschen Basketball sind großartig", sagte Herbert bei seiner Vorstellung am Montag. Es gehe nun darum, die Mannschaft möglichst schnell kennenzulernen, Verbindungen aufzubauen und von Spielern auch ein klares Bekenntnis zur DBB-Auswahl zu erhalten.

Herbert, der einen Zweijahres-Vertrag mit Verlängerungsoption erhält, ist in Deutschland alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Der 62-Jährige war als Coach in Würzburg, Frankfurt und Berlin tätig. Gekrönt wurde seine zweite Amtszeit in der Mainmetropole (2013-2019) mit dem Gewinn des FIBA Europe Cups 2016. Im selben Jahr wurde der Kanadier auch zum Trainer des Jahres in der BBL gewählt.

2019 verließ er Frankfurt, um Teil des Trainerteams der Nationalmannschaft seines Heimatlandes zu werden. Parallel war er auch beim russischen Erstligisten Saratow tätig. Nun kehrt er nach Deutschland zurück. Mit der DBB-Auswahl wird Herbert im kommenden Jahr unter anderem die Heim-EM bestreiten, bei der Deutschland mit den Standorten Köln und Berlin Teil-Gastgeber sein wird.