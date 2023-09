Herbert über Schröders schwache Leistung: "Dennis ist auch menschlich"

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht im WM-Halbfinale - hat sich den Einzug in die Vorschlussrunde aber gegen Lettland (81:79) hart erkämpfen müssen. Bundestrainer Gordon Herbert nahm Dennis Schröder in Schutz und erinnerte vor dem nun anstehenden Duell mit den USA an die Vorbereitung.

Wie schon in den vergangenen WM-Spielen hatte sich Deutschland gegen Lettland schwer getan, ins Spiel zu finden. Schnell lag die DBB-Auswahl gegen den vermeintlichen Underdog sogar mit mehr als zehn Punkten in Rückstand. Anders als zuletzt gegen Slowenien oder Georgien steigerte sich das Team von Bundestrainer Gordon Herbert jedoch nicht derart, dass es wegzog und irgendwann nach der Halbzeit komfortabel in Führung lag. Das Spiel gegen die Letten blieb knapp, unbequem und spannend. "Es war ein krasses Spiel. Wir hatten es nicht leicht, haben es uns aber auch schwer gemacht", sagte Andreas Obst bei "MagentaSport".

Die hochspannende Partie gipfelte am Ende im letzten Angriff der Letten, die mit einem erfolgreichen Dreipunktwurf sogar hätten gewinnen können, doch der zu lange Versuch von Davis Bertans verfehlte den deutschen Korb. "Es kam mir vor wie Stunden, als der letzte Ball in der Luft war", sagte Obst und sparte angesichts des knappen Endes nicht mit Selbstkritik. "Wir haben uns am Ende nicht so schlau angestellt."

Probleme hatten die Deutschen auch, weil ihr Kapitän völlig von der Rolle war: Dennis Schröder erlebte einen rabenschwarzen Tag. Gerade mal vier von 26 Feldwürfen brachte der 29-Jährige ins Ziel, keiner seiner acht Dreier gelang. "Dennis ist auch menschlich", kommentierte Bundestrainer Gordon Herbert die Performance des Superstars. Umso erleichterter war er, dass einmal mehr der breite deutsche Kader Probleme eines einzelnen Akteurs ausgleichen konnte. Allen voran Franz Wagner (16 Punkte, acht Rebounds), der sein Comeback nach überstandener Knöchelverletzung feierte. "Wir haben gut gekämpft als gesamtes Team", betonte der 22-Jährige. "Es war die ganze Zeit knapp. Wir haben nur mittelmäßig unseren Gameplan ausgeführt."

Gegen die USA kann sich das deutsche Team aller Voraussicht nach eine ähnliche Leistung nicht erlauben. "Wir gehen heim, werden uns morgen vorbereiten und am Freitag spielen", kündigte Herbert an. "Ganz offensichtlich müssen wir besser sein als heute." Allerdings erinnerte er an das Vorbereitungsspiel in Abu Dhabi gegen das US-Team, bei dem die deutsche Mannschaft erst spät auf die Verliererstraße geraten und vielmehr 35 Minuten auf Augenhöhe war. Ähnliches muss am Freitag gelingen, soll es mit dem Finaleinzug klappen.