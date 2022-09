Herbert spricht über die Medaillenchance - und seine Kreditkarte

Bei seinem Antritt als Bundestrainer setzte sich Gordon Herbert eine Medaille bei der Heim-EM zum Ziel und überraschte nicht nur die Fans. Monate später ist sein Team tatsächlich ganz nah dran - doch der 63-Jährige bleibt gelassen.

Von der Basketball-EM in Berlin berichtet Frederik Paulus

Etwas musste Gordon Herbert nach dem historischen Sieg gegen Griechenland mal klarstellen: "Ich weiß nur eine Sache, ich werde meinen Spielern nicht meine Kreditkarte geben", erklärte der Kanadier mit einem breiten Grinsen.

Der Bundestrainer spielte damit auf Italiens extrovertierten Coach Gianmarco Pozzecco an, der seinem Team nach dem emotionalen Achtelfinal-Erfolg gegen Titelaspirant Serbien seine Kreditkarte überließ, als Dank für den Viertelfinal-Einzug. "Dennis wollte meine haben, aber ich habe ihm gesagt: Ich bin dreimal geschieden, du wirst das Limit darauf nicht mögen", fügte Herbert mit gewohnt trockenem Humor an.

Das deutsche Team musste am Dienstagabend also andere Wege finden, um den 107:96-Sieg gegen das ebenfalls zu den Topfavoriten gezählte Griechenland angemessen zu feiern. Während Herbert erklärte, ein kühles Bier dem nach Siegen sonst üblichen Glas Rotwein vorzuziehen, bleibt offen, wie seine Mannschaft den Vorstoß in die Runde der letzten Vier zelebriert hat.

Den Mittwoch jedenfalls gab Herbert trainingsfrei, allerdings weniger zur Ausnüchterung, sondern für die notwendige Regeneration. Erst am Donnerstag beginnt die intensive Vorbereitung auf das Duell mit Spanien, auf das die Deutschen am Freitag (20.30 Uhr) treffen. An den kommenden Gegner vermochte Herbert kurz nach dem Griechenland-Spiel aber noch nicht denken: "Wir werden das jetzt erst einmal genießen."

Klar ist aber, dass seine Mannschaft eine historische Chance hat: Mit einem Sieg wäre eine Medaille in jedem Fall sicher, es wäre die erste bei einem großen Turnier seit 2005.

Nichts weniger als diese Medaille hatte Herbert im vergangenen Herbst nach seinem Amtsantritt zum Ziel erklärt - und damit nicht nur Fans und Medien überrascht, sondern auch den einen oder anderen Spieler in seiner Mannschaft. Herberts Überzeugung teilten nur Optimisten. Von "einer Entwicklung" sprach Niels Giffey nach dem Halbfinale, bei der man anfänglich "an eine Theorie glaubt, an eine Mannschaft."

Alle, die in der Kabine sind, können starten. Dennis Schröder über den deutschen Kader

Herbert schaffte aber das, was die Wenigsten erwartet hatten. Trotz einiger Absagen, trotz Verletzungspech und einer komplizierten Vorbereitung stellte er ein Team zusammen, das anders als beim peinlichen WM-Aus vor drei Jahren von seiner Teamchemie lebt, in der die individuellen Stärken aufgehen. "Alle, die in der Kabine sind, können starten", sagte Kapitän Dennis Schröder am Dienstag, und das nicht zum ersten Mal in diesem Turnier.

Das Resultat ist ein Zwölf-Mann-Kader, der phasenweise euphorisiert durch die EM marschierte und auch Rückschlägen trotzte. Herberts Team füllte die Vorstellungen des Trainers plötzlich mit Taten und Resultaten. Der Glaube begann zu wachsen. "Wenn man Stück für Stück vorankommt, weiß man, wie nah es ist und wie schön es ist, das hier zu Hause zu machen", sagte Giffey über die greifbare Medaillenchance.

"Ich glaube, die Leute können sich mit dem identifizieren, wie wir spielen. Sie sehen diese Identität. Und das ist etwas, was wir etablieren wollten", beschrieb Herbert den Weg. Ob er sich nun mit Blick auf seine mutige Zielsetzung vor einigen Monaten bestätigt sieht, ließ er nach dem Griechenland-Spiel offen. Abgerückt war er von seinen Vorstellungen ohnehin nie: "Als ich das gesagt habe, wurde ich von einigen angeschaut, als sei ich etwas verrückt. Aber", so Herbert weiter, "das ist, worum es uns auch weiterhin geht."