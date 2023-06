Herbert Prohaska: "Hätte ich Herzog nicht mitgenommen, hätte ich auch die Watschen gekriegt"

Am 23. Juni 1998 bestritt Österreich sein letztes Spiel bei einer WM-Endrunde. 25 Jahre später blickt der damalige Teamchef Herbert Prohaska für den kicker auf die 1:2-Niederlage gegen Italien, Andi Herzogs kaputte Zehe und Toni Polsters (un-)freiwilligen Teamrücktritt zurück.

Herr Prohaska, heute vor 25 Jahren waren Sie Teamchef bei Österreichs letztem Spiel bei einer WM-Endrunde, dem 1:2 gegen Italien. Welche Gedanken kommen da bei Ihnen hoch?

Na ja, da muss ich auch an die beiden Spiele davor denken, an die Spiele gegen Kamerun und Chile, in denen - wenn sie auch nicht so leichte Gegner waren, wie es in der Öffentlichkeit immer geheißen hat - sicher mehr drin war. Ich will im Nachhinein nicht raunzen, aber durch die Zehenverletzung von Andi Herzog waren wir schon schwer gehandicapt. Mit einem gesunden Herzog, traue ich mich zu behaupten, wäre zumindest eines dieser Spiele zu gewinnen gewesen. Bitter, dass wir gegen Italien unser bestes Spiel gemacht haben und trotzdem ausgeschieden sind. Die Italiener haben das Spiel mit ihrer Klasse gewonnen, körperlich waren sie nimmer gut beinand'. Aber vorne waren sie absolute Weltklasse mit Vieri, Del Piero, Inzaghi und Baggio, der am Ende noch eingewechselt wurde.

Die Forderung, statt auf Herzog doch auf das magische Dreieck Reinmayr-Vastic-Haas zu setzen, das Sturm zum überlegenen Meistertitel geführt hatte, hat sich durch die ganze WM gezogen. Hat das auf die Mannschaft abgefärbt?

Nein, es gab keine Spannungen, aber natürlich gab es Querschüsse von außerhalb. Man darf aber nicht vergessen: Wir haben mit dieser Truppe eine super Quali gespielt. Und Andi Herzog hat uns dort hingeschossen. Ihn daheim lassen zu müssen, möchte ich mir heute noch nicht vorstellen. Obwohl ich sagen muss: Er war nicht ganz ehrlich zu sich selbst. Ich habe mit ihm ein Vieraugengespräch geführt und ihm gesagt: Andi, du bist nicht fit, ich kann dich nicht spielen lassen. Er hat gesagt, mit Spritze geht es hundertprozentig, nur will er sich nicht fürs Training spritzen lassen. De Entscheidung war: Riskier' ich's oder riskier' ich's nicht. Wir haben uns für die Spritze entschieden. Es war net wirklich gut. Aber wenn er nicht gespielt hätte und es hätte nicht geklappt, hätte ich auch die Waschen gekriegt. Das hätte ich schon ausgehalten. Aber ich habe mir ja auch gewünscht, dass es geht.

Gegen Italien ist Herzog dann wie schon gegen Chile auf der Bank gesessen, Reinmayr und Vastic spielten von Beginn an, Haas wurde eingewechselt. Wollten Sie, wie es Ernst Happel ausgedrückt hätte, Hollywood spielen, um den notwendigen Sieg einzufahren?

Hollywood net, aber ich habe mich mit Ivica Osim, der angeboten hatte, die Italiener zu beobachten, ausgetauscht. Er war auch der Meinung, dass Paolo Maldini damals körperlich tot war und deshalb nur hinten bleibt und nie über die Mittellinie kommt. Deshalb habe ich Mählich, so wie die Deutschen später Kimmich, als rechten Außendecker aufgestellt. Roman war immer zum Anspielen und konnte gut die Aktionen starten, weil Maldini nur hinten gewartet hat. Dadurch haben wir schon eine Übermacht im Mittelfeld bekommen und ein ganz gutes Spiel gemacht. Aber wie gesagt, die Weltklasse vorne hat das Spiel für Italien entschieden.

Sind Sie auch ein bisschen mit der Hoffnung ins Spiel gegangen, für die Serie A interessant zu werden, wenn Ihnen in diesem Spiel eine Überraschung gelingt?

Am Matchtag nicht, da bist du ganz auf das Spiel konzentriert. Aber es hat ja auch eine Gruppenauslosung gegeben. Da denkt man schon, dass es nicht nur mit einem Sieg gegen Italien, aber auch im Falle eines Aufstiegs bestimmt Interessenten aus größeren Fußballländern geben wird, auch aus Italien. Das hätte mich zum damaligen Zeitpunkt natürlich schon interessiert. Aber in Italien ist es heute noch so, dass sie keinen ausländischen Trainer verpflichten, wenn er nicht wirklich einen ganz großen Namen hat oder etwas Großes gewonnen hat. Weil sie der Meinung sind, dass sie eh die Besten im Land haben. Und das kann man ihnen gar nicht verübeln. Aber bitterer war an diesem Tag, dass wir nach Hause fahren mussten.

Vergeigt war der Aufstieg aber praktisch schon mit den beiden Remis gegen Kamerun und Chile. Der Vorwurf damals lautete, Sie wären zu vorsichtig gewesen. Hätten Sie mehr riskieren müssen?

Wenn du ausscheidest, wird es immer Kritik geben. Wir haben das gespielt, was in der Qualifikation super funktioniert hat. Wir haben nur ein Spiel verloren und überhaupt nur vier Gegentore kassiert. Wir haben also nicht alles falsch gemacht. Und ich wollte ja bei der WM eigentlich noch offensiver auftreten, um den Gegner zu überraschen, aber nach dem 0:3 im Test gegen die USA haben wir das schnell wieder ad acta gelegt. Ich weiß schon, die Leute sagen, wer ist schon Chile? Aber die hatten mit Zamorano und Salas einen Traumsturm, Salas hat nach der WM wahrscheinlich mehr gekostet als unsere ganze Truppe zusammen. Und heute sage ich: Wenn es damals schon den VAR gegeben hätte, weiß ich nicht, ob das Tor von Chile gegeben worden wäre. Zamorano hat beim Kopfball seinen Gegenspieler ganz klar mit beiden Händen nach unten gedrückt. Aber das ist heute egal. Und Kamerun war damals immerhin Afrika-Cup-Sieger und körperlich unglaublich. Das war ein Spiel wie gegen Zehnkämpfer. Wir haben halt zweimal nur 1:1 gespielt mit den zwei späten Toren nach der 90. Minute. Und gegen Italien ist ein 1:2 immer drin. Bei uns herrschen vor jedem Großereignis große Erwartungen und wenn es dann nicht klappt, ist die Enttäuschung umso größer.

Was vom Italien-Spiel noch in Erinnerung blieb, ist ein über seine Auswechslung verärgerter Toni Polster. War es damals notwendig, seine Teamkarriere zu beenden?

Der Toni hat seine Karriere selbst beendet. Er war mein Kapitän und ist deshalb am öftesten bei den Pressekonferenzen neben mir gesessen. Von der ersten bis zur letzten PK hat er betont, dass er dankbar ist, noch diese WM spielen zu dürfen, aber dann ist es aus. Ich weiß nicht, ob ihm vielleicht unser aller Berater Skender Fani nach der WM gesagt hat: "Aber Toni, wenn du nicht mehr im Team spielst, wird's schlecht ausschauen mit Werbeverträgen." Jedenfalls hätte er gleich nach der WM gegen den neuen Weltmeister Frankreich ein super Abschiedsspiel haben können. Er hätte sich sogar aussuchen können, wie lange er spielen will. Aber plötzlich sagt er, er hört nicht auf. Dann habe ich ihm erklärt, dass wir nicht so eine spielbestimmende Mannschaft sind und daher vorne schnelle Stürmer brauchen. Die Zukunft sollte Haas und Mayrleb gehören. Dann hat er gemeint, okay, er setzt sich auf die Bank. Da hab' ich gesagt, das tu' ich mir nicht an, dass der Mayrleb vielleicht eine Chance vergibt und dann schreien 45.000 im Happel-Stadion "Toni, Toni, Toni". Schade, er hätte ein würdigeres Abschiedsspiel haben können als dann Jahre später vor 15.000 Leuten gegen den Iran.

Was in diesem Spiel passiert ist, war das Überraschendste und Unerwartetste, was ich in meiner Karriere als Fußballer und Trainer erlebt habe. Da habe ich in der Halbzeit schon gewusst, dass ich mir über die nächsten Länderspiele keine Gedanken mehr machen muss. Herbert Prohaska über das legendäre 0:9 von Valencia

War bei der WM 1998 Ihr baldiges Ende als Teamchef, das neun Monate später mit dem 0:9 in Valencia mit einer Brutalität kam, schon abzusehen?

Ja, wobei im Fußball Dinge passieren, die völlig unerwartet sind. Wir sind eigentlich wunderbar in die EM-Qualifikation gestartet, haben auf Zypern, wo Spanien ein paar Wochen davor 2:3 verloren hat, eines der besten Spiele meiner Teamchefzeit abgeliefert und 3:0 gewonnen, hätten aber 6:0 gewinnen müssen. Dann haben wir das Spiel gegen San Marino gehabt, das man sowieso gewinnen muss. Vor Valencia haben wir noch ein Freundschaftsspiel in der Schweiz 4:2 gewonnen. Vielleicht waren diese Ergebnisse irgendwie Gift und wir haben geglaubt, dass wir besser sind als wir waren. Jedenfalls bin ich mit der Überzeugung nach Valencia gefahren, dass wir mit Spanien auf Augenhöhe sind. Nicht, dass wir dort locker gewinnen werden, aber dass wir eine Chance haben. Aber dann ist alles schief gegangen, was nur schief gehen konnte. Was in diesem Spiel passiert ist, war das Überraschendste und Unerwartetste, was ich in meiner Karriere als Fußballer und Trainer erlebt habe. Da habe ich in der Halbzeit schon gewusst, dass ich mir über die nächsten Länderspiele keine Gedanken mehr machen muss.

Hatten Sie damals wirklich nur Erich Obermayer als Co-Trainer und Funki Feurer als Tormanntrainer mit bei der WM? Und gibt es angesichts der heutigen Betreuerstäbe etwas, das Sie liebend gerne an einen Spartentrainer delegiert hätten?

Co-Trainer und Tormanntrainer, das war's schon. Dann hatten wir noch den Doktor mit, den Zeugwart und zwei Masseure. Unser Trainerteam hätte in einen PKW gepasst. Heute brauchst du fast nicht nur einen Autobus für die Spieler, sondern einen zweiten für den Betreuerstab. Das ist schon ein Fortschritt, am meisten hat sich der Fußball auf dem taktischen Gebiet verändert. Es gibt heute Informationen en masse. Verschiedene Sachen hätte ich schon gerne gehabt, aber ob die schnell zusammengeschnittenen Videosequenzen in der Pause für die Spieler nicht zu viel sind, weiß ich nicht. Ich glaube, markante Dinge könnte man den Spielern auch einfach sagen. Im Verein hätte mir ein Fitnesstrainer viel Zeit erspart. Ich weiß noch gut, dass ich bei der Austria mit Erich Obermayer jedes Mal acht Stunden im Extrazimmer eines Gasthauses gesessen bin, um für acht Wochen ein Vorbereitungsprogramm zusammenzustellen.

Wäre der moderne Fußball mit Pressing, Gegenpressing, wenig Ballbesitz, etwas für Sie gewesen? Als Trainer und als Spieler?

Ich glaube beides. Das mag doch jeder Fußballer, wenn alle mit dir attackieren, du hohe Ballgewinne hast und schnell zum Abschluss kommst, weil du nahe beim Tor bist. Das wäre schon mein Spiel gewesen. Aber ich freue mich jede Woche über den Peter Pacult, weil er "Old School" und trotzdem erfolgreich ist. Aber was heißt schon "Old School"? Rangnick ist 64, ist er vielleicht auch schon "Old School"? Du hast es oder hast es nicht. Bei mir war es das Glück, als Trainer bei der Austria anfangen zu können, wo ich schnell die beste Mannschaft zur Verfügung hatte. Dadurch war ich gleich erfolgreich, obwohl ich zehn Jahre später sicher der bessere Trainer war.

Welcher Mannschaft schauen Sie derzeit am liebsten zu?

Ich bin ein Fan, bis auf das letze Match, von Manchester City. Das ist so eine super eingespielte Mannschaft und Guardiola fällt immer noch etwas Neues dazu ein, was sie noch besser macht. Er geht zum Beispiel her und macht den klassischen Verteidiger Stones zum Mittelfeldspieler und das funktioniert großartig.

Also Guardiola-Fan?

Ja. Ich denke mir immer, vom Trainer Guardiola hätte ich unheimlich viel lernen können, aber ich weiß nicht, ob ich auch so gerne sein Spieler hätte sein wollen. Ich glaube, er kann dir mit seiner Perfektion schon auch schwer auf die Socken gehen. Wie er auf einen Spieler einredet, da musst du doch irgendwann einen Bienenstock im Schädel haben! Ibrahimovic ist ihm bei Barcelona nach einem Jahr davong'rennt, obwohl er einen Fünfjahresvertrag hatte. Ich glaube, ich wäre lieber sein Assistent gewesen.

Ich schaue Fußballspiele immer so, dass ich mich frage, was würde ich jetzt machen. Und da muss ich Rangnick gratulieren, er hat alles richtig gemacht. Herbert Prohaska über den aktuellen Teamchef Ralf Rangnick

Wie gefällt Ihnen die Herangehensweise von Ralf Rangnick? "Geht nicht" gibt’s bei ihm nicht mehr.

Super. Er muss schon etwas haben, die richtige Ansprache, weil immer ein super Zug drin, immer eine Idee dahinter ist. Ich schaue Fußballspiele immer so, dass ich mich frage, was würde ich jetzt machen. Und da muss ich Rangnick gratulieren, er hat alles richtig gemacht. Er nimmt den Wimmer raus, den ich nie rausgenommen hätte! Er tauscht den Schlager aus, ich denk' mir, das geht gar nicht! Aber er bringt den Grillitsch und alles funktioniert! Natürlich hat er auch die nötige Qualität zum Nachlegen. Er bringt nicht jemanden, von dem er hoffen muss, dass er vielleicht den Umschwung bringt, sondern er weiß, dass, wen immer er eintauscht, er den Umschwung bringen kann. Gut, wir hatten noch nicht so viele Legionäre wie heute. 1978 waren vielleicht sechs, sieben Spieler im Ausland, 1998 ein paar mehr, aber man hat noch lange nicht so aus dem Vollen schöpfen können wie heute. Es wäre interessant, wie viele Österreicher unter den damaligen Bedingungen mit nur zwei Legionären pro Mannschaft heute im Ausland wären. Vielleicht hätte Alaba nie bei den Bayern gespielt, weil man die zwei Ausländerplätze für die Stürmer Ribery und Robben gebraucht hätte? Das Nationalteam profitiert unheimlich davon, zu unserer Zeit hat die Liga von der Beschränkung profitiert.

Müssen wir mit Blick nach Deutschland ein bissl Angst haben um Rangnick?

Ausschließen würde ich das nicht, weil ich den Fußball kenne (lacht). Aber ich denke nicht, dass es passiert, weil wenn sie den Trainer wechseln wollen, dann jetzt oder gar nicht. Sie können nicht bis September warten und dann einen Neuen suchen, der wieder bei Null anfangen muss.

Um zum unrühmlichen 25-Jahr-Jubiläum zurückzukommen. Bei der nächsten WM sind wir aber schon dabei?

Bei einer WM mit 48 Teams sind wir auf jeden Fall dabei. Wir wären's auch bei weniger, weil wir eine Truppe haben, mit der wir noch gut in die nächsten Jahre gehen können. Aber zuerst heißt es einmal, die EM-Quali, für die es schon super, super ausschaut, erfolgreich abzuschließen, dann wird auch die WM kein Problem sein.