Herbert noch ohne Kontakt zu Lakers-Star Reaves

Gordon Herbert hat bislang erfolglos versucht, Lakers-Profi Austin Reaves wegen eines Engagements in der Nationalmannschaft zu kontaktieren.

"Ich habe Austin per SMS kontaktiert und ihn angerufen, aber keine Antwort erhalten", sagte Bundestrainer Herbert in einem Interview, das auf der Website des Deutschen Basketball Bundes erschienen ist. Er habe den 24-Jährigen, der sich in den laufenden Play-offs bei den Lakers mit starken Leistungen in den Vordergrund spielen konnte, bereits "vor etwa 14 oder 15 Monaten kontaktiert, als ich wusste, dass er die Chance hat einen deutschen Pass zu bekommen. Aber zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht absehbar, dass er für uns spielen soll", so Herbert: "Später war in der Presse zu lesen, dass er unbedingt für Deutschland spielen will."

Ein erneuter Kontaktversuch blieb nach Angaben des Kanadiers aber erfolglos. Reaves, dessen Bruder Spencer in der BBL für Brose Bamberg spielt, hat eine deutsche Großmutter und laut Medienberichten auch einen deutschen Pass. Würde Herbert den Guard für die WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) berufen, müsste allerdings Nick Weiler-Babb weichen. Denn maximal ein sogenannter "naturalisierter Spieler" darf im WM-Kader stehen. Der gebürtige US-Amerikaner Weiler-Babb war im Vorjahr eingebürgert worden und spielte bei der erfolgreichen Heim-EM.

Herbert "sehr glücklich" mit Weiler-Babb

"Ich bin wirklich sehr glücklich mit Nick Weiler-Babb. Er hat sich perfekt in die Mannschaft eingefügt, ist ein großartiger Typ und ein sehr guter Spieler", sagte Herbert über den Profi von Bayern München.

Vor der WM-Auslosung hat Herbert in Sachen Gegner unterdessen keine speziellen Wünsche geäußert, beim Spielort sieht das aber anders aus. "Aufgrund der Logistik und Reisesituation wäre es interessant, auf den Philippinen zu spielen", sagte der Kanadier.

WM-Auslosung am Samstag

Am Samstag (14.30 Uhr MESZ/MagentaSport) werden im Spielort Manila/Philippinen die Vorrundengruppen für die Endrunde ausgelost, für die DBB-Auswahl könnte es in der ersten Gruppenphase dorthin gehen, alternativ nach Okinawa/Japan oder Jakarta/Indonesien.

Fest steht, dass der EM-Bronzegewinner dem Titelverteidiger und Europameister Spanien aus dem Weg geht. Grund sind geografische Gesichtspunkte, Deutschland wird aus Topf 3 gezogen. "Es spielt es für mich eigentlich keine Rolle, gegen wen wir ranmüssen", betonte Herbert: "Für das Weiterkommen muss man vor allem gut spielen."

Testspiele gegen die USA und Griechenland

Bei der Zeremonie im Araneta Coliseum werden acht Vierergruppen gebildet, je zwei Teams erreichen die zweite Gruppenphase mit vier neuen Staffeln. Danach geht es mit dem Viertelfinale weiter. Unmittelbar vor dem Turnier tritt das deutsche Team beim "USA Basketball Showcase Abu Dhabi" (18. bis 20. August) gegen Olympiasieger USA und den zweimaligen Europameister Griechenland an. Für Herbert wäre die Reise auf die Philippinen "von Dubai aus am angenehmsten".