Herbert Ilsanker hört als Tormanntrainer bei Serienmeister Salzburg auf

Bei Serienmeister Red Bull Salzburg gibt man den kommenden Abschied von Herbert Ilsanker als Tormanntrainer bekannt. Wie der aktuelle Tabellenführer vermeldet, wird der 56-Jährige nach insgesamt 19 Jahren seine Tätigkeit auf eigenen Wunsch nach Ablauf der laufenden Saison beenden. Allerdings verabschiedet sich der Vater von Ex-Profi Stefan Ilsanker nicht gänzlich vom österreichischen Serienmeister, sondern bleibt dem Ligakrösus als Goalie-Scout sowie als Tormanntrainer im Nachwuchsbereich erhalten.

Ilsanker erklärt seine Entscheidung: "Über die vergangenen Jahre haben mir Schmerzen in Knie und Rücken die tägliche Trainerarbeit am Platz nicht einfacher gemacht. Aber noch bin ich gesund und fühle mich gut, weshalb jetzt ein passender Zeitpunkt ist, eine neue Aufgabe anzunehmen, die körperlich etwas weniger herausfordernd ist und auf die ich mich freue. Schön ist, dass ich nach so vielen Jahren noch mehr als ein Jahr mit meinem Nachfolger zusammenarbeiten durfte. In den letzten Monaten als Tormanntrainer werde ich noch mal alles dafür tun, um die Saison mit dem FC Red Bull Salzburg erfolgreich abzuschließen."

Mit dem 37-jährigen Sebastian Baumgartner steht auch schon der Nachfolger Ilsankers fest. Der gebürtige Salzburger war bereits seit Beginn der Saison gemeinsam mit dem Urgestein der "Bullen" im Einsatz und wird aber der kommenden Spielzeit nun die Hauptverantwortung im Torhüterbereich des Profiteams übernehmen. Sportdirektor Bernhard Seonbuchner versteht die Entscheidung des 56-Jährigen: "Die Gespräche mit Herbert waren nicht nur sehr angenehm und konstruktiv, sie haben letztlich auch zu einer für alle Seiten sehr positiven Lösung geführt, weil uns Ilse erhalten bleibt und uns dann sowohl im Scouting als auch in der Entwicklung der Torhüter unterstützen wird."

