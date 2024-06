Herbert holt alle zwölf Weltmeister zur Olympia-Vorbereitung an Bord

Erstmals seit ihrem historischen Triumph treffen die deutschen Basketball-Weltmeister wieder aufeinander. Ihr Ziel: eine Medaille bei Olympia. Die Vorbereitung beginnt Ende Juni.

Mit allen WM-Helden von Manila startet Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert in die Olympia-Vorbereitung. Am 30. Juni in München geht Herbert in seine letzten Wochen mit der Nationalmannschaft um Weltmeisterkapitän Dennis Schröder, da der 65 Jahre alte Kanadier nach den Sommerspielen in Paris das Team vorzeitig verlässt. Beim Trainingslager sind 16 Spieler dabei, darunter auch die zwölf Weltmeister. Es ist das erste gemeinsame Wiedersehen seit dem historischen WM-Titel im September 2023.

"Ich freue mich sehr darauf, mit diesem Kader auf dem letzten Jahr aufzubauen. Das ist eine großartige Gruppe an Spielern und noch besseren Menschen. Ich freue mich wirklich sehr auf die Zeit mit allen für diesen letzten gemeinsamen Sommer", sagte der nach dem Turnier aus dem Amt ausscheidende Herbert in einer Verbandsmitteilung am Dienstag. Vier Spieler muss er bis zum Start ins olympische Turnier noch streichen, das soll so früh wie möglich geschehen.

Können Kratzer & Co. ihre Chance nutzen?

Neben den Goldmedaillengewinnern um Schröder, Franz Wagner, Daniel Theis und Co. kämpfen zudem Leon Kratzer, Oscar da Silva, Louis Olinde und Nick Weiler-Babb um einen Platz im Zwölfer-Kader. Isaiah Hartenstein von den New York Knicks fehlt indes auf der Liste. In der Vorbereitung bestreitet die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes insgesamt fünf Testspiele gegen Frankreich, Japan, die USA sowie Niederlande.

Beim Olympia-Turnier mit zwölf Mannschaften trifft die deutsche Auswahl in der Gruppe B auf Japan (27. Juli), den Sieger des Qualifikationsturniers in Lettland (30. Juli) und Gastgeber Frankreich (2. August).

Das Aufgebot im Überblick

Isaac Bonga, Niels Giffey, Andreas Obst, Nick Weiler-Babb (alle Bayern München), Oscar da Silva (FC Barcelona/Spanien), Justus Hollatz (Anadolu Istanbul/Türkei), David Krämer (Fundacion CB Granada/Spanien), Leon Kratzer (Paris Basketball/Frankreich), Maodo Lo, Johannes Voigtmann (beide Olimpia Mailand/Italien), Louis Olinde, Johannes Thiemann (beide Alba Berlin), Dennis Schröder (Brooklyn Nets/USA), Daniel Theis (Los Angeles Clippers/USA), Franz Wagner, Moritz Wagner (beide Orlando Magic/USA)