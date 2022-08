Herbert erklärt Ausbootung von Kapitän Benzing

Die Enttäuschung war bei Robin Benzing naturgemäß groß, nachdem er erfuhr, dass die Heim-EM ohne ihn stattfinden wird. Bundestrainer Gordon Herbert erklärt nun seine Entscheidung.

"Ich muss das jetzt erst einmal alles sacken lassen", sagte der 33-jährige Benzing, nachdem er der vorletzten Reduzierung des Kaders auf 14 von später nur zwölf zum Turnier zugelassenen Akteuren zum Opfer gefallen war. "Natürlich war es schon irgendwie der Plan, die Heim-EM als krönenden Abschluss im Nationaltrikot zu haben", so Benzing, der bisher 167 Länderspiele absolvierte: "Und ich denke, das hätte man mir auch gönnen können. Aber das müssen nun andere erklären."

Das tat Herbert am Montag im Gespräch mit dem kicker. "Um ehrlich zu sein, war es eine der härtesten Entscheidung, die ich jemals als Coach treffen musste. Ich habe davor einige Tage nicht geschlafen, um mir klar darüber zu werden", sagte der 63-jährige Kanadier: "Ich hätte nichts lieber getan, als Robin in diesem Team dabei zu haben und dass er seine Karriere mit der Eurobasket in Deutschland beendet. Er wollte das auch."

Um ehrlich zu sein, war es eine der härtesten Entscheidung, die ich jemals als Coach treffen musste. Gordon Herbert

Herbert entschied sich dennoch dagegen, auch wegen einer Verletzung, mit der der langjährige Kapitän Benzing im Sommer zu kämpfen hatte: "Anfang Juni hat er mich informiert, dass er eine hartnäckige Verletzung in der Becken-/Leistengegend hat, etwa zwei Monate Reha-Zeit benötigen wird und Ende Juni, Anfang Juli nicht in der WM-Qualifikation spielen kann. Ich habe ihn sechs, sieben Wochen draußen gelassen. Er hat erst zwei Wochen vor unserem Vorbereitungsstart im August wieder angefangen zu trainieren, das hat ihn beeinträchtigt."

Benzing habe sich zuletzt immer noch im Aufbau-Prozess befunden. "Das war eine schwierige Situation. Am Ende des Tages musste ich eine sportliche Entscheidung treffen. Jede Entscheidung treffen wir mit Blick auf die Frage: Was ist das Beste für das Team? Leider betreffen Entscheidungen für das Team immer auch Individuen. Manchmal muss man als Trainer harte Entscheidungen treffen. Es ist keine Entscheidung, die ich mag oder die in irgendeiner Weise angenehm war und ist", sagte Herbert am Montag im kicker-Gespräch und verwies nochmal darauf, dass sie zu den härtesten in seiner bereits langen Trainerlaufbahn gehört.

Und wie empfand Herbert Benzings erste Reaktion? "Er hat die Situation rund um seine Verletzung verstanden, war aber natürlich enttäuscht."