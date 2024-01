"Herber Verlust": Minge verlässt den SC Freiburg im Sommer

Nationalspielerin Janina Minge wird den Bundesligisten SC Freiburg im Sommer verlassen.

Den Abschied der 24 Jahre alten Mittelfeldspielerin nach Ablauf ihres Vertrages im Sommer verkündete der Sport-Club am Freitag. Wohin Minge wechselt, ist noch nicht bekannt.

"Für uns ist ihr Abschied ein herber Verlust, immerhin ist Janina mittlerweile seit gut neun Jahren Teil des Vereins. Sie hat sich in dieser Zeit nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz großartig entwickelt", sagte Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick über die beste SC-Torschützin der vergangenen Saison.

DFB-Debüt im Februar 2023

173 Pflichtspiele bestritt Minge bislang für die Freiburgerinnen und erzielte 25 Tore, eines davon in der laufenden Spielzeit (zehn Einsätze). Im Februar 2023 gab sie ihr Debüt im A-Nationalteam.

Der SC befindet sich derzeit in der Vorbereitung auf den Rückrundenstart nach der Winterpause. Nach einem Testspiel am Samstag gegen Fortuna Sittard (Niederlande) geht es zunächst am 22. Januar im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt, ehe ein Liga-Duell mit Aufsteiger RB Leipzig im ersten Kampf um Punkte ansteht (27.1.).