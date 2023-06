"Herber Verlust": DFB lässt Streichsbier nach Gladbach ziehen

Borussia Mönchengladbach hat das Trainerteam der Lizenzmannschaft komplettiert: Guido Streichsbier (53) wird neuer Assistent von Gerardo Seoane. Der DFB bezeichnete den Abschied seines U-19-Nationaltrainers als "herben Verlust".

Er wird Co-Trainer in Gladbach: Guido Streichsbier. imago images

Nach neun Jahren beim DFB sucht Guido Streichsbier eine neue Herausforderung in der Bundesliga. In Gladbach unterzeichnete der bisherige U-19-Nationaltrainer einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2027.

"Mit Guido verlieren wir neben einem hervorragenden Trainer auch einen besonderen Menschen - für uns ein herber Verlust, für die Bundesliga ein wirklicher Gewinn", ist Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, überzeugt: "Guido hat in seiner Zeit beim DFB als Trainer nicht nur unsere Talente weiterentwickelt und zur FIFA Weltmeisterschaft 2017 geführt, sondern mit seinen Projektideen die Talententwicklung in Deutschland maßgeblich vorangetrieben - zum Beispiel als Initiator des 'Mittelfeld'-Positionsprogramms. Seine Fachkompetenz, seine Akribie und seine Identifikation mit den U-Nationalmannschaften und dem DFB suchen ihresgleichen."

Der DFB "gratulierte" Mönchengladbach zum Streichsbier-Deal. Steine legte der Verband dem U-Coach nicht in den Weg. "Wir freuen uns, dass wir einen so erfahrenen und für unsere Bedürfnisse hoch qualifizierten Trainer für uns gewinnen konnten", wird Borussia-Sportdirektor Roland Virkus zitiert: "Er wird bei uns vor allem in den Bereichen Individualisierung und Talententwicklung arbeiten. Wir bedanken uns beim DFB, dass die Verantwortlichen diesem Wechsel zugestimmt haben."

Mit Lukas Ullrich (Abwehr, Hertha BSC II), Grant-Leon Ranos (Angriff, FC Bayern München II) und Robin Hack (Angriff, Arminia Bielefeld) hat Borussia in diesem Sommer Spieler mit Potenzial geholt, die Streichsbier mit fördern soll. Der erfahrene Coach freut sich nach eigener Aussage auf einen "sehr traditionsreichen Klub, eine neue Herausforderung".

Flägel wird Heimeroth-Nachfolger

"Guido komplettiert das Trainerteam um unseren neuen Cheftrainer Gerardo Seoane sowie Co-Trainer Patrick Schnarwiler und Athletiktrainer Nicolas Dyon", fügte Virkus an. Ein weiterer Neuzugang im Staff der Fohlen war bereits zuvor bekannt geworden: René Flägel wird ab dem 1. Juli die Position des Teammanagers ausüben.