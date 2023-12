Herber Schlag für Barcelona: Meniskusriss bei Top-Verteidigerin Mapi Leon

Mapi Leon, eine der besten Verteidigerinnen der Welt, hat sich einen Meniskusriss zugezogen. Das stellt den maximal ambitionierten FC Barcelona nun vor eine größere Aufgabe.

Die Meldung von Irene Paredes' Oberschenkelverletzung kam am Mittwoch und war noch zu verschmerzen. Schließlich fehlte die eigentliche Stammspielerin ohnehin schon seit Längerem wegen diverser Blessuren und Krankheiten.

Doch dass nun ihre etatmäßige Partnerin in der Innenverteidigung des FC Barcelona, Mapi Leon, ebenfalls langfristig ausfällt, schlug beim FC Barcelona deutlich tiefer ein. Schließlich ist die 28-Jährige, die bei der WM aus freien Stücken fehlte, eine der besten Abwehrspielerinnen der Welt. Am Freitag kommunizierten die Blaugrana einen Meniskusriss bei ihr.

Zwei Talente und zwei positionsfremde Alternativen

Damit muss Trainer Jonatan Giraldez seine zentrale Defensive komplett neu formieren. Zuletzt war die ehemalige Wolfsburgerin Ingrid Engen, eigentlich eine Mittelfeldspielerin, dort aufgelaufen, auch in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt (3:1). Weitere Alternativen: Rechtsverteidigerin Marta Torrejon oder die Talente Martina sowie Jana.

Ob das für höchstes Niveau und allerhöchste Ziele in der heimischen Liga reicht, ist allerdings fraglich. Nicht ausgeschlossen, dass Barça in der Winterpause auf dem Transfermarkt aktiv werden wird. Der CL-Titelverteidiger hat bislang alle seine Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen.