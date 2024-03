Herber Rückschlag für Minden im Abstiegskampf

In der entscheidenden Saisonphase muss GWD Minden auf einen wichtigen Schlüsselspieler verzichten. Auch ein weiterer Rückraumspieler steht verletzungsbedingt erstmal nicht zur Verfügung.

Die schwere Verletzung von Bjarni Valdimarsson trübt in Minden die Freude über den Derby-Sieg. Der GWD-Halblinke hat sich im Spiel gegen den TuS N-Lübbecke die Achillessehne gerissen und wird kein Spiel mehr bestreiten können, denn sein Vertrag läuft im Sommer.

Mitte der ersten Halbzeit war der Isländer zu Boden gegangen und konnte anschließend nicht mehr mitwirken. Noch während der Partie hatte Mannschaftsarzt Dr. Jörg Pöhlmann die niederschmetternde Diagnose parat: "Bjarni hat sich die Achillessehne am rechten Fuß gerissen und wird damit wahrscheinlich sechs Monate lang ausfallen."

Noch in dieser Woche wird Valdimarsson operiert. "Für Bjarni ist diese Verletzung, gerade zum aktuellen Zeitpunkt, besonders tragisch. Seine Entwicklung in den vergangenen Wochen war vielversprechend und wir hätten die verbleibenden Spiele gern noch mit ihm zusammen bestritten", sagt GWD-Geschäftsführer Nils Torbrügge angesichts von 66 Toren seines Schützlings.

Entwarnung bei Sebetic

Auch Luka Sebetic wird kurzfristig ausfallen, wenngleich es ihn weniger dramatisch erwischt hat. Der Kroate hatte gleich zu Spielbeginn einen Schlag ins Gesicht bekommen, war danach sichtlich benommen und klagte über Übelkeit.

Im Mindener Klinikum wurde eine Gehirnerschütterung festgestellt. "Mit einer Kopfverletzung ist nicht zu spaßen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Luka in Aue wieder im Kader steht, ist nicht besonders hoch. Wir werden seine Rückkehr in enger Abstimmung mit den Fachärzten planen", so Dr. Jörg Pöhlmann.

Ein Einsatz für das Duell beim Schlusslicht EHV Aue am kommende Wochenende dürfte aber wohl noch zu früh kommen. Eine Woche später dürfte der Rückraumrechte aber bestimmt wieder angreifen wollen, denn schließlich wartet mit dem Dessau-Rosslaußer HV 06 das nächste wichtige Auswärtsspiel. In beiden Fällen heißt es für Minden, die nur knapp über den Abstiegsrängen stehen: Verlieren verboten.