Herber Dämpfer für Play-off-Hoffnungen der Wagner-Brüder

Die Wagner-Brüder müssen sich wohl endgültig von der Teilnahme an den Play-offs verabschieden. Für eine besondere Bestmarke sorgte unterdessen Donovan Mitchell. Die NBA am Mittwochmorgen.

Nach drei Heimsiegen in Serie haben die beiden Nationalspieler Franz und Moritz Wagner wieder eine Niederlage kassiert. Das Brüderpaar verlor am Dienstagabend (Ortszeit) mit den Orlando Magic bei den Memphis Grizzlies mit 108:113. Der 21 Jahre alte Franz Wagner war mit 25 Punkten erfolgreichster Werfer seines Teams, sein vier Jahre älterer Bruder Moritz blieb in nur rund fünf Minuten Einsatzzeit ohne Zähler.

Orlando belegt in der Eastern Conference den 13. Platz und hat nur noch theoretische Chancen auf die Teilnahme am Play-in-Turnier, in dem in jeweils beiden Conferences die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn die finalen zwei Teilnehmer an der Endrunde ermitteln.

Curry führt Warriors zu wichtigem Sieg

Gute Chancen auf eine direkte Teilnahme an der Finalserie hat hingegen Titelverteidiger Golden State Warriors. Das Team aus San Francisco feierte gegen den direkten Konkurrenten New Orleans Pelicans einen wichtigen 120:109-Heimsieg und übernahm den sechsten Platz in der Western Conference, der zur Play-off-Teilnahme reichen würde. Überragender Spieler bei den Warriors war Stephen Curry mit 39 Punkten.

Mitchell zehnmal mindestens 40

Für eine besondere Bestmarke sorgte unterdessen Donovan Mitchell von den Cleveland Cavaliers. Bei der 118:120-Niederlage seines Teams im Gastspiel bei den Atlanta Hawks erzielte Mitchell 44 Punkte und steht in der laufenden Saison nun bei zehn Spielen mit mindestens 40 Zählern. Dies gelang in der Geschichte seines Klubs zuvor nur Superstar LeBron James.