Herber Dämpfer für Bruun Larsen

In der gerade für ihn bislang so positiv verlaufenen Saison muss der 22-Jährige einen ersten Rückschlag hinnehmen.

Bislang war alles nach Plan gelaufen. Jacob Bruun Larsen hatte sich in seinem zweiten Anlauf bei der TSG Hoffenheim gleich in der Startelf festgesetzt und in den ersten beiden Saisonspielen sogar jeweils selbst getroffen. Zur Belohnung durfte der 22-Jährige in der Länderspielpause mal wieder zur dänischen A-Nationalmannschaft fahren, im WM-Qualifikationsspiel bei den Färöern gönnte ihm Trainer Kasper Hjulmand sogar sein zweites Länderspiel für sein Land.

Doch am Samstag erfuhr der Aufschwung Bruun Larsens einen herben Dämpfer. Gegen Mainz blieb auf der Flügelstürmer offensiv blass, nur ein einziger Abschluss war zu verzeichnen, als er - diesmal über die rechte Seite - in den Mainzer Strafraum eindrang, noch einen Gegner austanzte und mit seinem schwächeren linken Fuß abschloss. Der Ball landete am Außennetz.

"Mein Ballverlust vor dem 0:1 ist natürlich total ärgerlich"

Dagegen leistete sich Bruun Larsen im Aufbauspiel einen folgenschweren Fehler. Noch in der eigenen Hälfte versuchte er sich dem Pressing des Gegners zu entziehen und spielte einen hochriskanten Pass ohne Sichtkontakt ins Zentrum. Ein gefundenes Fressen der darauf lauernden Gäste, die blitzschnell über Dominik Kohr umschalteten, wenige Sekunden später vollendete Jonathan Burkardt zum 0:1.

"Wir haben eine schlechte erste Hälfte gespielt. Das erste Tor kassieren wir genau so, wie wir es nicht bekommen dürfen", rügte Trainer Hoeneß zu Recht, "wenn man gegen Mainz hinten liegt, wird es extrem unangenehm." Das dürfte es in der Folge auch für Bruun Larsen nach seinem Patzer geworden sein. "Mein Ballverlust vor dem 0:1 ist natürlich total ärgerlich", zeigte sich der Däne gleich einsichtig, "es war kein guter Tag für uns. Wir müssen viele Dinge besser machen. Das nehmen wir mit aus der Partie. Mainz hat es uns nicht leicht gemacht, aber wir haben es uns auch selbst schwierig gemacht. Das müssen wir analysieren. Wir haben zu wenige zweite Bälle gewonnen. Leider haben wir unsere Taktik nicht auf dem Platz gebracht. Wir müssen aus dem Spiel lernen." Ganz besonders er selbst.