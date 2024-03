Herausragender Hoxer: Spektakuläres Unentschieden zwischen Aalborg und Kielce

Am letzten Spieltag der Gruppenphase in der Handball Champions League gab es ein spektakuläres Spiel zwischen Aalborg Håndbold und Industria Kielce. In Abwesenheit einiger Top-Stars trumpfte dabei der Halbrechte der Dänen auf.

Mit einem 35:35 (15:18)-Unentschieden trennten sich Aalborg und Kielce am 14. Spieltag. Auf beiden Seiten fehlten aus verschiedenen Gründen wichtige Spieler: Bei den Gastgebern fehlten Mikkel Hansen und Niklas Landin, Kielce musste Andreas Wolff, Szymon Sicko, Nicolas Tournat, Artsem Karalek und Tomasz Gebala ersetzen - und reiste mit nur 11 Feldspielern nach Dänemark.

Vor über 5.100 Zuschauern in Aalborg erspielten sich die Gäste dennoch ab dem 9:9 einen Vorsprung, den sie zu Beginn der zweiten Hälfte sogar auf fünf Tore ausbauten (15:20, 32. Minute). Die Führung von Kielce schmolz allerdings langsam aber sicher - insbesondere nachdem Linksaußen Dylan Nahi (sechs Tore) in der 51. Minute eine Rote Karte bekam.

Der überragende Mads Hoxer trumpfte vor allem in der Crunchtime auf: Der Rückraum-Rechte der Dänen erzielte vier seiner zwölf Tore zwischen der 55. und 58. Minute, glich zweimal aus und brachte Aalborg erstmals seit dem 6:5 wieder in Führung (34:33). Im letzten Angriff wurde Thomas Arnoldsens direkter Freiwurf von Kielces Torhüter Sandro Mestric pariert.

Für Aalborg traf zudem Aleks Vlah sechs Mal. Bei Kielce erzielte Igor Karacic ebenso sechs Tore. Alex Dujshebaev traf acht Mal ins gegnerische Gehäuse. Während die Dänen die Gruppenphase auf dem zweiten Platz abschließen (direktes Viertelfinal-Ticket), landet Kielce auf Rang vier.

"Wir haben ein fantastisches Handballspiel in einer extrem guten Atmosphäre in unserer Arena gespielt. Natürlich sind wir froh über den Punkt. Am Ende haben wir weiter gekämpft und freuen uns über den zweiten Platz in der Gruppe und dass wir für das Viertelfinale bereit sind", wird Aalborgs Trainer Stefan Madsen auf der EHF-Homepage zitiert.

"Heute war ein ganz besonderes Spiel für uns, in dem wir zeigen konnten, dass wir gegen eine so gute Mannschaft wie Aalborg gut spielen können. Natürlich fehlten ihnen Schlüsselspieler, aber für unsere jungen Spieler war es etwas Besonderes, diese Erfahrung machen zu können", so Kielce-Coach Talant Dujshebaev.