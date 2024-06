"Herausragende Persönlichkeit": Reinprecht übernimmt die DEG

Nach der Verabschiedung von Trainer Thomas Dolak hat die Düsseldorfer EG einen Nachfolger gefunden: Mit Steven Reinprecht hat künftig ein in der Liga bekanntes Gesicht das Traineramt beim letztjährigen Elften der DEL inne.

Steven Reinprecht bei seiner offiziellen Verabschiedung als Spieler in Nürnberg. imago/Zink

Nur wenige Tage nach Bekanntwerden der Trennung von Thomas Dolak hat die Düsseldorfer EG einen neuen Cheftrainer präsentiert. Mit Steven Reinprecht übernimmt ein großer Name das Ruder im Rheinland: Als Spieler wurde er Weltmeister, gewann 2001 den Stanley mit Colorado Avalanche und ist eine Legende beim Düsseldorfer DEL-Rivalen Nürnberg Ice Tigers. Dort wird seine Trikotnummer 28 nicht mehr vergeben.

Während seiner aktiven Laufbahn bestritt der 48-jährige Kanadier über 700 Spiele in der NHL und kam auf mehr als 300 Einsätze in der Deutschen Eishockey Liga. Zuletzt war er im Trainer-Team von Colorado Avalanche tätig. Bei der WM 2019 unterstützte er zudem als Co-Trainer die deutsche Nationalmannschaft. Nun übernimmt er bei der DEG den Posten als Cheftrainer, über die Länge der Vertragsdauer machte der Verein keine Angaben.

Ich bin mir sicher, dass er bei den Spielern großen Respekt genießen und die Mannschaft zum Erfolg führen wird. DEG-Sportdirektor Niki Mondt über Steven Reinprecht

Vor seiner neuen Aufgabe sprüht Reinprecht nur vor allem Tatendrang: "Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, der neue Cheftrainer der DEG zu sein. Düsseldorf ist ein großartiger Ort für Eishockey, mit einer leidenschaftlichen Fan-Basis und einem enormen Rückhalt in der Stadt. Ich freue mich über diese Chance und darauf, bald mit dem Team auf dem Eis zu stehen."

"Steven Reinprecht ist eine herausragende Persönlichkeit und kennt sowohl das nordamerikanische als auch das deutsche Eishockey sehr genau", ist auch Düsseldorfs Sportdirektor Niki Mondt von der Verpflichtung des einstigen DEL-Topscorers überzeugt: "Ich bin mir sicher, dass er bei den Spielern großen Respekt genießen und die Mannschaft zum Erfolg führen wird." Eine für die Verpflichtung entscheidende Eigenschaft des neuen Trainers hebt Mondt ebenfalls hervor: "Als Trainer hat er bislang viel an der Entwicklung und Verbesserung junger Profis gearbeitet, was ebenfalls sehr wichtig ist, da wir viele junge und talentierte Spieler in unserem Team haben."