"Herausforderung" gefunden: Keskin wird neuer Trainer der VSG Altglienicke

Einen Tag nach dem Abschied von Viktoria Berlin hat Semih Keskin seinen neuen Verein gefunden: Der 35-Jährige wird beim Stadtnachbarn VSG Altglienicke übernehmen. Spannend verspricht auch zu werden, was die ambitionierte VSG mit Torsten Mattuschka plant.

"Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, eine neue Herausforderung anzunehmen." Mit diesen Worten wurde Semih Keskin in der Pressemitteilung von Viktoria Berlin zitiert, in dem der Verein am Mittwochvormittag bekanntgab, dass der 35-Jährige nach dann zwei Jahren im Amt in Zukunft nicht mehr Trainer des Regionalligisten aus der Hauptstadt sein wird. Mittlerweile hat der A-Lizenzinhaber auch schon eine neue Aufgabe gefunden. Keskin wird neuer Trainer beim Ligakonkurrenten VSG Altglienicke und folgt somit auf Murat Salar (47), der zuletzt den Berliner Verein trainierte. Dass Keskin bei der VSG auf dem Zettel stand, berichtete der kicker bereits. Nun vermeldete es der Klub aus dem Berliner Südosten auch offiziell. "Ziel ist es natürlich, in den nächsten Jahren den Verein erfolgreich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt gehen zu können", so Keskin.

In der abgelaufenen Spielzeit 2023/24 wurde die ambitionierte VSG nur Tabellensechster und blieb damit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Mit Keskin wollen die Berliner nun zurück zur alten Stärke finden und in der Saison 2024/25 wieder eine bessere Rolle spielen. Dafür soll Keskin, der aktuell im verdienten Urlaub in der Türkei weilt, sorgen. Die Vorbereitung mit dem neuen VSG-Coach soll dann ab dem 20. Juni starten. Noch ist aber offen, wie sich das Trainerteam rund um Keskin aufstellen wird. Ebenso bleibt abzuwarten, ob dem Ex-Viktoria-Coach einige Akteure aus dem ehemaligen Team folgen werden. "Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit Semih den nächsten Schritt gehen können", so VSG-Geschäftsführer Daniel Böhm. Eine Angabe zur Dauer der Vertragslaufzeit machte die VSG nicht.

Das ist aber nicht die einzige Veränderung an der Seitenlinie bei den Hauptstädtern. Wie der kicker aus Vereinskreisen der VSG erfuhr, wird Torsten Mattuschka (43) in Zukunft nicht mehr als Co-Trainer bei den Altglienickern fungieren. Der Ex-Profi (unter anderem Union Berlin und Energie Cottbus) sowie Sky-Experte soll demnach in der Hierarchie des Klubs aufsteigen und in die Sportliche Leitung bei der VSG wechseln.