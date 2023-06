"Herausfordernder als in den Vorjahren": Duisburg erhält Drittliga-Lizenz

Nachdem der MSV Duisburg Bedingungen für den Erhalt der Lizenz für die Drittliga-Saison 2023/24 erfüllen musste, hat der DFB den Zebras am Freitag offiziell die Starterlaubnis für die neue Saison erteilt.

Im Lizenzierungsverfahren musste der MSV eine sechsstellige Summe aufbringen, um die Bedingungen des DFB zu erfüllen. Diese Finanzlücke konnte der Verein Anfang Juni schließen. Nun bestätigte auch der DFB die MSV-Lizenz für die kommende Drittliga-Saison.

Geschäftsführer Thomas Wulf zeigte sich zufrieden: "Wir danken unseren Sponsoren, Dienstleistern, Gönnern, Fans und Gesellschaftern, die uns in dieser Lizenzierungsphase in besonderer Form unterstützt haben. In diesem Jahr war die Situation herausfordernder als in den Vorjahren." Gleichzeitig betonte Wulf: "An dem gemeinsamen Erfolg haben wir aber nie wirklich gezweifelt."

Für die kommende Spielzeit muss Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp allerdings mit einem niedrigeren Etat als im Vorjahr planen. Als erster Sommer-Neuzugang steht bereits US-Talent Santiago Castaneda fest, der 18-Jährige erhielt in Duisburg einen Zweijahresvertrag, wie bereits im März bekanntwurde.

Bis zum Start der Drittliga-Saison 2023/24 am 4. August sollen noch weitere Verstärkungen hinzukommen. Der Spielplan für die neue Spielzeit, in der die Aufsteiger VfB Lübeck, SSV Ulm 1846, SpVgg Unterhaching und Preußen Münster sowie die Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen, Jahn Regensburg und Arminia Bielefeld neu dabei sind, soll Anfang Juli bekanntgegeben werden.