Herausforderer Njinmah: "Ich weiß, was ich zu tun habe"

Justin Njinmah ist nach eineinhalbjähriger Leihe zu Drittligist Borussia Dortmund II zurück beim SV Werder Bremen, er will sich jetzt auch bei den Profis durchsetzen. Mit seinem Tempo, Selbstbewusstsein, aber auch einer reifen Selbsteinschätzung.

13 Treffer in 34 Spielen in der vergangenen Drittligasaison für BVB II: Justin Njinmah. IMAGO/Nordphoto

Aus dem Bremer Trainingslager in Zell am Ziller berichtet Tim Lüddecke

Da steht er am Donnerstagnachmittag, zwischen erster und zweiter Trainingseinheit, hat die Arme hinter dem Rücken verschränkt und antwortet gelassen auf all die Fragen während seiner ersten Medienrunde in Diensten des SV Werder Bremen: Es geht um seine glitzernden Ohrringe ("Die kosten nur fünf Euro pro Seite, finde ich schön"), ein Modelabel seines besten Freunds oder seine Tattoos. Auch darüber könne man mit ihm reden, na klar: "Wieso nicht?"

Justin Njinmah ist zurück bei Werder, erstmals so richtig jedoch bei den Profis, wo man ihm nach beeindruckenden zurückliegenden Leistungen in der eigenen U 23 und zuletzt beim BVB II den enormen Schritt von der 3. Liga in die Bundesliga nun zutraut. "Er hat er eine ganz außergewöhnliche Fähigkeit, was das Tempo und das Eins-gegen-Eins angeht", sagte etwa sein Trainer Ole Werner im Zillertal rund drei Stunden zuvor über ihn: "Und ich glaube, dass diese Fähigkeiten auch auf höherem Niveau funktionieren können."

Njinmah: "Ich muss zeigen, was ich kann"

Unter diesen Vorzeichen soll in der neuen Saison allerdings geprüft werden, "ob das reicht", erklärt der Bremer Coach: "In erster Linie ist er der Herausforderer, für verschiedene Positionen in der Offensive." Njinmah sagt dazu: "Ich sehe das ähnlich." Er kenne diese Rolle ja schon; als er erstmals nach Bremen kam und nach Dortmund sei das ja nicht großartig anders gewesen: "Ich weiß, was ich zu tun habe." Nämlich? "Ich muss zeigen, was ich kann. Das ist mein Job."

Der 22-Jährige weiß, dass seine Stärke etwas ist, "was das Team noch nicht hat": die Geschwindigkeit. Diese Anlagen seien wohl auf seine Gene zurückzuführen, erklärt er zumindest: "Da kann man nicht viel dran arbeiten, deswegen bin ich auch sehr dankbar für das Tempo", so der Offensivspieler: "Ich war schon immer relativ schnell - und die letzten Jahre bin ich noch mal ein bisschen schneller geworden." Mit einem Athletiktrainer habe er mal versucht, diese Sprintstärke noch weiter zu optimieren: "Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es keinen Sinn macht an der Lauftechnik zu arbeiten", sagt er lachend: "Ich war schon schnell genug."

Mbappé und der inspirierende Drang zum Tor

Als einen ähnlichen Spielertyp, der in dieser Hinsicht aber noch mal eine ganz andere Dimension darstellt, nennt Njinmah PSG-Superstar Kylian Mbappé. Der Franzose inspiriert den Werder-Profi: "Er spielt mit einem enormen Drang zum Tor. Auch mir geht es darum, schnellstmöglich in den Strafraum reinzukommen - und da ist es dann: Instinkt."

Vor seiner Rückkehr nach Bremen hatte Njinmah ebenso "einige andere Optionen - aber ich wollte einfach die Challenge bei Werder, in der Bundesliga". Für den BVB ist er dort bereits in der Vorsaison zu seinem Debüt gekommen, am 6. Spieltag in Leipzig. Nun sollen trotz der großen Konkurrenz durch das Sturmduo Niclas Füllkrug/Marvin Ducksch (von denen er lernen will) weitere Einsätze folgen: "Ich glaube an mich. Ich glaube, dass ich das packen kann", sagt er selbstbewusst. Und gleichzeitig realitätsbewusst: "Natürlich muss ich mich erstmal hintenanstellen. Aber damit habe ich keine Probleme."