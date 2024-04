Heraf: "Wir brauchen einen zweiten Matchball"

Austria Lustenau hat gegen die Wiener Austria 58 Minuten lang hinten dicht gemacht. Nach einem Elfergeschenk für die Violetten hat Andy Heraf sein Defensivkonzept aufgelöst und noch einen Punkt ergattert. Er weiß auch schon wie er oben bleibt, ohne viele Tore zu schießen.

Schade. Andy Heraf hätte seine Mannschaft vor der langen Busfahrt zurück nach Vorarlberg gerne auf Eismarillenknödel zum Tichy eingeladen. Aber dafür hätte Austria Lustenau bei der Wiener Austria gewinnen müssen. "Ich bestrafe mich eh am meisten", meinte die Naschkatze mit einem Augenzwinkern und versprach dafür die Lindt-Kugeln auszuteilen, die ihm die Mama zugesteckt hat.

Aber nach dem 0:1-Rückstand "nach einem Elfmeter, von dem sogar Reinhold Ranftl zugegeben hat, dass er nie und nimmer einer war", so Heraf, schmeckte auch der Punkt süß, den das Tabellenschlusslicht aus Favoriten mitnahm. Zwar sind die Lustenauer der Konkurrenz damit nicht näher gerückt, "aber wir sind zum ersten Mal nach einem 0:1 wieder zurückgekommen". Das sei vor allem nach dem Rückschlag der die 1:2-Niederlage gegen die WSG Tirol in der Vorwoche bedeutete, "wichtig zu wissen" gewesen.

Nur mit Biegen und Brechen

Nachdem Heraf es gegen die Tiroler etwas mutiger angegangen war, ist er gegen die Wiener Austria wieder zu seinem von allen Gegnern gefürchteten Riegel zurückgekehrt. Ganze 19 Prozent Ballbesitz in der ersten Spielhälfte waren die Folge. Aber Heraf wäre es auch egal, wenn es nur zwei Prozent wären und er damit erfolgreich ist. "Es stimmt schon, wir werden irgendwann auch den einen oder anderen Dreier brauchen, um aufzuholen. Aber wir werden nicht davon abgehen, dass zuerst das Verteidigen kommt und dann erst das Angreifen." Dass seine Mannschaft Probleme habe beim Toreschießen, sei ja kein Geheimnis. "Wenn man nach 17 Spielen drei Punkte hat, ist das auch eine Frage der Qualität. Uns ist klar: Wir werden den Liga-Erhalt nur mit Biegen und Brechen erlangen."

Natürlich sei es immer wieder eine Überlegung, die Spiele offensiver in Angriff zu nehmen. "Aber wenn du nicht die Spieler dafür hast, wüsste ich nicht, wie es anders gehen soll." Außerdem hätte sich Torausbeute trotz der Defensivtaktik sogar verbessert, seit er Anfang des Jahres das Traineramt übernommen hat. „Davor haben wir in 17 Runden acht Tore geschossen, seit ich da bin sind es in nicht einmal halb so vielen Spielen sieben Tore. Wir sind also auf dem richtigen Weg."

Immer wieder Fridrikas

Das glaubt auch Lukas Fridrikas, Lustenaus Elferschütze zum 1:1-Ausgleich. "Das war schon mein viertes Tor gegen die Austria", freute er sich. "Ich fühle mich wohl hier, vielleicht wegen meiner Vorgeschichte", so der Sohn des Ex-Austrianers Robertas Fridrikas, der in den 1990er-Jahren mit den Violetten zweimal Meister und Cupsieger geworden war.

Es war das erste Tor des 26-Jährigen nach langer Durststrecke. Nach seinem Doppelpack zum Saisonstart gegen Hartberg hat ihn eine Verletztungsserie fast ein halbes Jahr außer gefecht gesetzt. "Wenn du ewig kein Tor machst, ist das erste Tor sehr wichtig. Ich bin froh, dass ich den Elfer reingeschossen habe und der Mannschaft einen Punkt gerettet habe."

Draufbleiben und aufholen

Dabei hätten es nach dem Ausgleich sogar noch drei werden können. "Ich hab’ die Spieler gefragt, ob wir drauf bleiben, oder ob wir wieder hinten dicht machen", verriet Heraf. "Sie haben sich entschieden, draufzubleiben." Tatsächlich sahen sich die Wiener in der Schlussphase mehrmals bemüßigt, den Ball zu ihrem Torhüter Chris Früchtl zurückzuspielen. "Der hat dann sogar einige Kipferl durch die Luft geschossen", war Heraf mit der Schlussphase auch offensiv zufrieden. Seine Rechnung, wie seine Mannschaft oben bleibt, hat er ohnehin längst angestellt. "Den ersten Matchball haben wir gegen die WSG Tirol vergeben. Wir brauchen einen zweiten Matchball."

Und er glaubt auch schon zu weissen, wann seine Mannschaft den kriegen wird: "Mein Gefühl sagt mir, dass wir den im letzten Spiel gegen Altach haben werden. Das heißt, nach meiner Rechnung müssten wir bis dahin drei Punkte aufholen, um sie dann in der letzten Runde mit eine Sieg zu überholen und oben zu bleiben."