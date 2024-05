Heraf verlässt Absteiger Lustenau

Österreichs Bundesliga-Absteiger Austria Lustenau und Trainer Andreas Heraf gehen getrennte Wege. Wie der Wiener am Mittwoch der APA bestätigte, habe man sich nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen können. "Ich habe die Klub-Verantwortlichen heute Morgen informiert, dass ich mich aus der Verlosung um den Trainerjob zurückziehe, mit der einfachen Begründung, dass ich in den letzten Tagen nicht das hundertprozentige Vertrauen gespürt habe", sagte Heraf, der in Deutschland in der Vergangenheit Türkgücü München trainierte.