Heraf und die Verunsicherung bei Türkgücü

Das Kellerduell der 3. Liga hat zwei völlig unterschiedliche Gefühlswelten hinterlassen: Beim TSV Havelse ist das rettende Ufer nah wie lange nicht mehr, während bei Türkgücü am Grundsätzlichen gezweifelt wird.

Als Schiedsrichter Mitja Stegemann die Partie abpfiff und damit die 0:1-Niederlage von Türkgücü München gegen den TSV Havelse besiegelte, saß Andreas Heraf mit versteinerter Miene auf seinem Stuhl im Olympiastadion. In seinem erst zweiten Pflichtspiel als Trainer der Münchner hatte er mit ansehen müssen, wie seine Mannschaft gegen das Tabellenschlusslicht verlor, wie sie keinen eigenen Treffer gegen die zweitschwächste Defensive der Liga erzielen konnte und so immer tiefer in den Abstiegskampf gerät.

Seit zehn Spielen ist Türkgücü nun ohne eigenen Sieg. Für Heraf war deshalb klar: "Auch ein 0:0 hätte uns nicht geholfen." Gegen Havelse sollten die Münchner endlich wieder einmal Grund zum Jubeln haben, aber "wenn du zwei, drei hundertprozentige Chancen nicht nutzt, rächt sich das irgendwann."

Heraf bemängelt die Einstellung, versteht jedoch die Verunsicherung seiner Spieler

Albion Vrenezi, Sercan Sararer, Paterson Chato - sie alle hatten vor dem Gegentreffer hochkarätige Chancen, scheiterten jedoch am glänzend aufgelegten TSV-Keeper Norman Quindt. "Dann bekommen wir das unnötige Gegentor und verlieren eine Partie, die wir nie verlieren dürfen", sagte Heraf bei "Magenta Sport".

Der Trainer ärgerte sich, weil er nicht den Eindruck gehabt habe, dass seine Spieler nach dem Rückstand die Wege für den anderen gelaufen wären, und fügte an: "Da muss sich jeder selbst hinterfragen." Doch nicht nur sportlich ist die Lage bei Türkgücü derzeit prekär: Spekulationen über eine anstehende Insolvenzanmeldung stehen im Raum.

Der schwierigen Situation - auch für seine Spieler - ist sich Heraf bewusst: "Du hast seit Oktober nicht mehr gewonnen und weißt nicht, wie es im Verein weitergeht. Da ist die Verunsicherung natürlich groß und man merkt, dass der ein oder andere im Kopf nicht da ist, wo wir ihn gerne hätten." Als Ausrede will Heraf das allerdings nicht gelten lassen: "Wir haben das heute selbst verbockt."

Havelse-Coach Ziehl: "Deutliche Reaktion nach der Partie gegen Wiesbaden"

Vier Punkte hinter Türkgücü rangiert der TSV Havelse - immer noch als Tabellenletzter, aber mit neuem Mut, dass der Klassenerhalt doch noch gelingen kann. Rüdiger Ziehl, der Trainer der Havelser, sprach von einer "deutlichen Reaktion nach der schwächeren Partie gegen Wiesbaden zuhause." Mit 0:1 ging das Spiel unter der Woche aus Sicht der Havelser verloren. "Ich bin einfach froh, dass wir heute über die Moral gewonnen haben."

Großen Anteil am Sieg hatte Quindt im Tor des TSV, der mehrere Großchancen der Münchner zunichte machte. "Ich freue mich, dass ich heute eine gute Leistung bringen und den Jungs helfen konnte", so der 25-jährige Schlussmann, der zum fünften Mal in der laufenden Spielzeit ohne Gegentreffer blieb.