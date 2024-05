Heraf sendet "Signale" an Absteiger Lustenau

Andreas Heraf hat trotz des Abstiegs Austria Lustenau weiter auf seinem persönlichen Radar.

Andreas Heraf hat Austria Lustenau nicht vor dem Abstieg in die 2. Liga bewahren können und dort auch keinen Vertrag für die nächste Saison. Aber! "Ich habe während der Woche signalisiert, dass ich mir es vorstellen kann, zu bleiben. Jetzt liegt der Ball bei Austria Lustenau", so Heraf gegenüber Sky Sport Austria nach dem 2:2-Unentschieden in Altach.

Der Reaktion der Lustenauer sieht Heraf entspannt entgegen. "Glücklicherweise hat sich in dieser Woche einiges getan bei mir. Ich habe ein paar Anrufe und sehr interessante Anfragen bekommen", so der 56-jährige Trainerfuchs.

Beim Vorarlberger Rivalen SCR Altach gibt es keine Trainerfrage. "Joachim Standfest wird selbstverständlich auch in der kommenden Saison unser Trainer sein", so GF Christoph Längle auf Sky.

