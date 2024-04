Heraf nach Remis in Wolfsberg: "Auch ich steh' für Pressing"

Lustenau-Trainer Andreas Heraf erklärt, was er an der Leistung seiner Mannschaft beim 1:1 gegen den Wolfsberger AC "überragend" fand und kündigt für den Abstiegskampf an: "Wir geben nicht auf."

"In so einer Phase hilft dir niemand, da müssen wir uns selbst rausziehen", weiß Andreas Heraf, dass es im Abstiegskampf im Grunde wenig bringt, auf die anderen zu schauen. Hätte Altach gegen Blau-Weiß Linz gewonnen, hätte seine Lustenauer Austria mit ihrem 1:1 in Wolfsberg den Rückstand auf die vorletzten Oberösterreicher auf vier Punkte verkürzt. Weil die Stahlstädter aber im Ländle zweimal einen Rückstand wettmachten, bleiben die Lustenauer weiterhin mit fünf Zählern Rückstand am Tabellenende.

Im Lavanttal habe seine Mannschaft "den Matchplan perfekt umgesetzt", fand Heraf im anschließenden Interview mit "Sky". "Die einzige Geschichte, die nicht gepasst hat, war, dass wir aus einem Glücksschuss leider 0:1 zurückgelegen sind. Wir wollten mit einem 0:0 oder vielleicht mit einem glücklichen 1:0 in die Pause gehen und dann in der zweiten Hälfte über Pressing und Umschaltsituationen erfolgreich sein. Das ist völlig aufgegangen, wir hatten viele Chancen, haben leider das zweite Tor nicht gemacht. Dann ist es schon zäh, wenn der Punkteabstand gleich bleibt."

Heraf schöpft dennoch Hoffnung

Sauer war dem Wiener eine kurz vor Interviewbeginn getätigte Bemerkung von "Sky"-Experte Marko Stankovic aufgestoßen, wonach der Ex-Profi meinte, Heraf stünde als Trainer nicht für Pressing. "Meine Mannschaft hat das in der zweiten Hälfte überragend gemach. Wir haben den Gegner so unter Druck gesetzt mit dem Dressing, dass es überhaupt keinen Spielaufbau mehr gegeben hat, wie er zum Beispiel in der ersten Hälfte stattgefunden hat", konterte Heraf und hielt fest: "Auch ich steh' für Pressing."

Recht gab der 56-Jährige den Interviewern, dass der Lustenauer Austria mit jedem weiteren Spieltag die Zeit davonläuft. "So wie wir heute gespielt haben, ist es möglich, noch einmal anzuklopfen. Es werden immer weniger Spiele, aber die Möglichkeit, diesen Rückstand aufzuholen, ist nach wie vor gegeben. Es wird schwierig, aber wir geben nicht auf."