Heraf: "Haben vielleicht diese Ohrfeige wieder gebraucht"

Austria Lustenau hat es verabsäumt im Spiel gegen die WSG die Rote Laterne an die Tiroler abzugeben. Für Trainer Andreas Heraf lief es in den letzten Wochen einfach zu rund.

Der Samstag-Nachmittag wartete mit einem richtungsweisenden Spiel in der Qualifikationsgruppe auf. Nach der Punkteteilung und dem Remis vor knapp zwei Wochen bot sich für Austria Lustenau die Chance, erstmals seit dem fünften Spieltag das Tabellenende zu verlassen. Und das ausgerechnet im direkten Duell mit dem Vorletzten Tirol. Am Ende stand aber eine Niederlage, die erste seit drei Spielen.

"Wir haben uns heute auch nichts verdient und waren die klar schlechtere Mannschaft“, fasste es Lustenau-Trainer Andreas Heraf bei "sky" zusammen. Für den 56-Jährigen war nach dem Spiel auch schnell klar, warum. "Wir sind uns im Trainerteam alle einig, dass es einfach zu rund gelaufen ist in den letzten Wochen und dass wir vielleicht diese Ohrfeige wieder gebraucht haben, um uns wieder auf die Dinge zu besinnen, die wir in den ersten Wochen gemacht haben.“

Tirol verschafft sich Polster

Die WSG blieb nach dem Remis gegen den WAC zum Auftakt der Qualifikationsrunde weiter ungeschlagen. Den Sieg gegen Lustenau leitete Stürmer Nik Prelec mit seinem siebenten Tor in dieser Bundesligasaison ein. Der 22-Jährige betonte nach dem Spiel, wie bedeutend diese drei Punkte für den Abstiegskampf waren: "Ich denke heute war eines der wichtigsten Spiele der Saison. Ich bin überglücklich, dass wir am Ende den Sieg einfahren konnten.“ Teamkollege und Kapitän Valentino Müller schlug in eine ähnliche Kerbe: "Über allem steht heute der Sieg. Es war ein extrem wichtiges Spiel und man hat die Anspannung schon lange davor gespürt. Umso glücklicher bin ich, dass wir das Spiel für uns entscheiden konnten.“

Damit hat sich die WSG etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Als Vorletzter sind die Tiroler jetzt punktgleich mit Blau Weiß Linz und Altach und haben fünf Punkte Vorsprung auf Lustenau. Trainer Thomas Silberberger kennt den Schlüssel zum Erfolg: "Ein absolut verdienter Sieg gegen Lustenau. Es hat mir richtig getaugt, wie die Jungs aufgetreten sind. Die Spielweise der Lustenauer ist extrem schwierig in den Griff zu bekommen, aber meine Mannschaft hat super dagegengehalten und die Situationen clever gelöst. Die tiefen Läufe von Diarra und Prelec haben Lustenau weh getan.“

In der kommenden Woche geht es für die WSG auswärts in Altach (Freitag, 19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) weiter. Lustenau trifft am Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Austria Wien.