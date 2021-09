Hensel wird Interimstrainer in Aue

Unmittelbar nach der 1:4-Heimniederlage gegen den SC Paderborn hatte sich der FC Erzgebirge Aue von Trainer Aleksey Shpilevski getrennt. Nun übernimmt Marc Hensel als Interimscoach.

Der gebürtige Belarusse Shpilevski hatte das Traineramt bei den Lila-Weißen erst im Juli angetreten. In sieben Spielen unter seiner Leitung hatte Aue jedoch nur drei Punkte geholt und war auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Zuletzt setzte es vier Niederlagen in Serie. Die Verantwortlichen zogen die Reißleine und trennten sich vom Coach.

Ab sofort übernimmt dessen bisheriger Co-Trainer Marc Hensel in der Funktion als Interims-Cheftrainer, wie die Erzgebirger am Dienstag mitteilten. Präsident Helge Leonhardt informierte die Auer Mannschaft am Nachmittag im Vorfeld des Spiels am Freitagabend beim Tabellenzweiten SSV Jahn Regensburg (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Jähnigen und Rosemeier müssen ebenfalls gehen

An der Seite von Marc Hensel arbeiten Marco Kämpfe, der zuletzt im NLZ tätig war und nun zum Profiteam zurückgeholt wurde, und Torwarttrainer Daniel Haas. Die bisherigen Co-Trainer Tommy Jähnigen und Björn Rosemeier wurden vom Vorstand wie Shpilevski freigestellt, teilte der Klub mit.