Hensel: "Wir stehen wochenweise unter Druck"

Die letzten beiden Spiele hat der FC Erzgebirge Aue nicht verloren. Mit einem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim könnten die Sachsen bis auf einen Punkt an den Relegationsplatz heranrücken.

Als sich der FC Erzgebirge und Heidenheim vor zwölf Jahren das erste Mal in einem Pflichtspiel begegneten, stand Marc Hensel noch auf dem Platz. Während der einstige Spieler mittlerweile auf der Trainerbank von Aue sitzt, steht bei den Heidenheimern mit Frank Schmidt auch heute noch derselbe Coach an der Seitenlinie wie damals bei der 0:1-Niederlage der Sachsen.

15-mal standen sich Aue und Heidenheim in einem Pflichtspiel bislang gegenüber, nur einmal fehlte Schmidt krankheitsbedingt. "Ich glaube, er hat mittlerweile in allen Systemen, die es gibt, gegen uns gespielt", sagte Hensel im Vorfeld des 16. Aufeinandertreffens am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Frank Schmidt ist ein Trainer, der sich immer etwas einfallen lässt."

Hensel muss der Kreativität seines Gegenübers etwas entgegensetzen, denn für Aue ist die tabellarische Lage trotz zuletzt vier Punkten aus zwei Spielen prekär: Auf Platz 17 und mit vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer stehen die Sachsen "wochenweise unter Druck", wie es der Teamchef formulierte. Mit einem Sieg könnte Aue bis auf einen Punkt an den SV Sandhausen heranrücken, der auf dem Relegationsplatz rangiert und dessen Partie gegen den FC St. Pauli aufgrund von 18 Corona-Fällen abgesagt wurde.

Hensel: Fandrich-Sperre auch "Chance" für andere Spieler

Kreativität ist auch bei Hensel selbst gefragt - nicht nur gegen Heidenheim, sondern auch in den kommenden Monaten, nachdem Aues Stammkraft Clemens Fandrich vom DFB-Sportgericht wegen einer Tätlichkeit gegen einen Schiedsrichter-Assistenten für sieben Monate gesperrt wurde. "Er wird uns als Führungsspieler und wegen seiner spielerischen Qualität extrem fehlen, aber für ihn müssen jetzt andere Spieler in die Bresche springen. Das ist für jeden auch eine Chance."