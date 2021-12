Hensel setzt gegen Bremer "Erstliga-Aufgebot" auf "ein, zwei Prozent"

Am Freitagabend fährt Aue trotz Formhochs auf dem Papier als Außenseiter nach Bremen. Gegen die kleine Wundertüte von der Weser setzt Erzgebirge-Urgestein Marc Hensel auch auf die aktuellen Geschehnisse beim Gegner.

Will die Unruhe beim Gegner in Bremen nutzen: Aue-Teamchef Marc Hensel. imago images/Picture Point

Erfolgreiche Wochen liegen hinter Erzgebirge Aue. In den letzten sechs Spielen konnte man drei Siege holen und musste sich nur den deutlich besser platzierten Darmstädtern und Regensburgern geschlagen geben. Ganz anders lief es zuletzt an der Weser, wo sich Werder Bremen mit Impfpässen, positiven Corona-Tests und der Suche nach einem neuen Trainer herumschlagen musste und im selben Zeitraum nur einen Erfolg eintüten konnte. Dennoch liegt die Favoritenrolle am Freitag (18.30 LIVE! bei kicker) für Aues Teamchef Marc Hensel eher bei den Hansestädtern. "Die Bremer können personell eine Erstliga-Aufgebot aufbringen", lobt er den Kader der Grün-Weißen.

"Unberechenbare Sache" in Bremen

Dennoch sei es "eine unberechenbare Sache", da Bremen "die ein oder andere Verletzung und Erkrankung" zu beklagen habe. Ausfälle gibt es aber auch den Erzgebirglern nicht zu knapp: Ognjen Gnjatic, Gaetan Bussmann, Ramzi Ferjani, Florian Ballas und Ben Zolinski fallen allesamt verletzt aus, während Clemens Fandrich weiterhin gesperrt ist - wie auch Hensel selbst: "An der Linie steht der Pavel (Dotchev, Anm.d.Red.), aber wir stehen natürlich in Kontakt, damit wir uns während des Spiels permanent austauschen können", erläutert Hensel den Umgang mit seinem Ausfall bei "einem tollen Gegner mit einen tollen Stadion".

Sich auf diesen vorzubereiten, sei für sein Team aufgrund des neuen Trainers an der Weser schwierig gewesen. "Werner hat einen kurzen Zeitraum gehabt, die Mannschaft kennenzulernen. Wir haben versucht, alle Eventualitäten zu berücksichtigen", so Hensel, der vom neuen Mann an der Bremer Seitenlinie jedoch auch keine Revolution erwartet: "Er vertritt eine ähnliche Grundauslegung des Fußballs wie Markus Anfang." Außerdem seien die Bremer "gestandene Erstliga-Profis, die damit umgehen können und das nicht zum ersten Mal erleben".

Eventualitäten nutzen

Dennoch könnte in der Unruhe der jüngsten Vergangenheit auch eine Chance für seine Mannschat liegen: "Wir hoffen, dass vielleicht noch nicht alles eingespielt ist. Dann werden wir versuchen, die ein bis zwei Prozent, die eventuell - wenn überhaupt - noch fehlen, unter allen Umständen zu nutzen."