Hensel: Rückzug ins Schneckenhaus ist keine Option

Der Drittletzte empfängt den Vorletzten - oder Fortuna Düsseldorf trifft auf Erzgebirge Aue. Im Kellerduell sind die Rollen verteilt, und der Druck auf die Sachsen immens.

Läuft Aues Uhr in der 2. Liga ab? Marc Hensel (vo.) und sein Team stehen am Abgrund. imago images/Picture Point

"Jeder, der die Tabelle lesen kann, weiß, dass wir in einer schwierigen Situation stecken", begann Marc Hensel die Spieltags-PK vor der Reise nach Düsseldorf am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Auf sein Team komme eine Partie zu, in der "wir alles versuchen werden, einen Strohhalm zu ziehen, dass wir unser kleines Wunder noch schaffen", blickte der Teamchef auf das Duell im Rheinland voraus.

Dass die Aufgabe äußerst knifflig ist, ist Hensel natürlich bewusst. Die Fortuna sei sehr spielstark, habe noch dazu durch den Trainerwechsel und den "sehr souveränen Sieg gegen Schalke" an Selbstvertrauen gewonnen. "Wir wissen, dass es sehr schwierig wird", sagte der 35-Jährige, sieht seine Schützlinge nach einer guten Trainingswoche aber auch sehr gut vorbereitet.

Brust raus und entgegenrennen. Marc Hensel

"Wir wissen, was auf uns zukommt und haben eigene Lösungen erarbeitet", so Hensel. Grundsätzlich gelte, mutig zu agieren, Kontrolle zu haben, Spielzüge durchzudrücken. "Das hat aber natürlich auch immer mit einer Gegenwirkung zu tun", ist dem Ex-Profi bewusst. Jedenfalls werde man versuchen, für eine Überraschung zu sorgen. "Wenn man sich ins Schneckenhaus zurückzieht, wird man keine Chance haben. Deshalb: Brust raus und entgegenrennen!"

Dabei lebt bei Hensel die Hoffnung darauf, in oft guten Anfangsphasen endlich wieder ein Erfolgserlebnis bejubeln zu können: "Wenn wir geführt haben, haben wir nie verloren." Hält aber die Negativserie - die Veilchen verloren zuletzt siebenmal bei einem Remis - und Aue unterliegt erneut, würde dies den Rückstand auf Düsseldorf (23 Punkte) auf elf Zähler ausdehnen. Zudem würde der Rückstand auf den Relegationsplatz mindestens auf neun Zähler (Sandhausen, 24) anwachsen - was die Mammutaufgabe im Kampf um den Klassenerhalt noch größer machen würde.

Hensel stünde wohl auch in der 3. Liga zur Verfügung

Auch das Szenario, wenn dieser nicht gelänge, beleuchtete Hensel auf Nachfrage. Man verfolge zunächst noch ganz klar Plan A (in der Liga zu bleiben), mit Plan B (und einem Abstieg) beschäftige man sich im Hintergrund. Ob er auch in der 3. Liga zur Verfügung stehen würde? "Es gibt auch in diesem Bereich Gespräche. Ich laufe niemals vor irgendetwas weg." Aber eines sei klar: "Entweder Aue oder niemand, das habe ich immer gesagt", sagte Hensel, der alles investieren wird, um die Hoffnung am Leben zu halten: "Auch in harten Zeiten werde ich alles versuchen, was meine Kraft hergibt."

Aber: Geht das Spiel in Düsseldorf verloren, wird Plan B wohl konkreter werden …